Lookman e non solo: “Sondaggio dell’Inter con la Roma” | ESCLUSIVO

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri nella nuova puntata di INTERZONE

Nuova ricca puntata di INTER ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Ospite Christian Recalcati, noto telecronista di fede nerazzurra.

Con Recalcati abbiamo toccato praticamente tutti i temi di mercato e non solo riguardanti l’Inter. Partendo dal ‘caso’ Calhanoglu, che per il nostro ospite non si è affatto chiuso – perlomeno non del tutto – nonostante le dichiarazioni rilasciate mercoledì dal turco ad Appiano.

Secondo Recalcati, Calhanoglu potrebbe ancora partire: “Se arrivano 20 milioni, l’Inter lo vende… Io l’avrei trattato anche a 15”. A proposito di centrocampo, Recalcati ha svelato che “è stato fatto anche un sondaggio per Kone della Roma“.

Lookman, Recalcati a Inter Zone: “L’obiettivo è chiudere entro il 31 luglio”

Dall’ancora possibile uscita di Calhanoglu, al possibile arrivo di Lookman. “L’Inter vuole chiudere entro il 31 luglio – ha sottolineato Recalcati – Lo vogliono con forza per cambiare la rosa, sono sicuro che ci sarà il rilancio“.

Il rischio, per l’Inter, è non avere un’alternativa concreta e valida a Lookman qualora con l’Atalanta non dovesse raggiungere un accordo: “O hai un piano B o ti ritrovi come con Chivu. Se salta Lookman, che fai? Prendi Berardi? Ho paura di questo continuo rimandare…”.

Chiudendo con l’attacco, Recalcati ha parlato di Pio Esposito: “Mi ricorda Luca Toni... Blindato dall’Inter? So per certo che la società più facile che mandi via Thuram che Pio Esposito”.