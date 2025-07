Continua il calvario, si opera ancora: annuncio UFFICIALE

Continua il momento no per il calciatore che ha ufficializzato un’altra operazione a causa di un nuovo infortunio

Un calvario che continua, almeno per i prossimi tre mesi. Dopo la lesione al tendine rotuleo che l’ha costretto a restare fuori dal campo per sette mesi, ora è in procinto una nuova operazione.

Perché l’ultima stagione per Marc-André ter Stegen è stata davvero un incubo. A fine settembre il grave infortunio al tendine rotuleo. Poi il ritorno in campo a stagione ormai conclusa, ad inizio maggio, giusto in tempo per festeggiare la vittoria del campionato e della Copa del Rey. Ora però ecco una nuova tegola, con il portiere tedesco che ha ufficializzato una nuova assenza: ter Stegen ha annunciato che dovrà operarsi alla schiena.

Barcellona, UFFICIALE: ter Stegen si opera

Il 33enne portiere tedesco ha ufficializzato attraverso il proprio account X quella che sarà la sua operazione. Un’operazione non nuova visto che già in passato l’estremo difensore aveva subito un intervento alla schiena ed era tornato in campo dopo quasi due mesi.

Ora però i tempi potrebbero essere un po’ più lunghi, come annunciato dallo stesso giocatore, che ha scritto:

“Cari tifosi del Barcellona, Indosso i colori e la maglia del Barcellona con grande orgoglio, dentro e fuori dal campo, nei momenti di successo e in quelli più difficili. Oggi è una giornata complicata per me, a livello personale. Dal punto di vista fisico e atletico sono in ottima forma, ma purtroppo non sono esente da dolori. Dopo intense discussioni con lo staff medico dell’Fc Barcellona e con esperti esterni, il modo più rapido e sicuro per riprendermi completamente è un intervento chirurgico alla schiena. Dopo l’ultimo intervento alla schiena, sono tornato in campo dopo 66 giorni, quasi 2 mesi; ma questa volta i medici ritengono che ci vorranno circa tre mesi, per precauzione e per evitare qualsiasi rischio. A livello emotivo mi fa davvero male non poter aiutare la squadra in questo periodo, ma per fortuna la riabilitazione è sopportabile e il percorso per tornare in forma è tracciato. Vi terrò informati sulla mia guarigione e voglio ringraziarvi tutti, cari tifosi del Barcellona, con tutto il cuore, per essere sempre stati al mio fianco. Non preoccupatevi, tornerò!”.