Ricorso UFFICIALE al TAS: Uefa e due top club gli imputati

La sentenza del Tribunale di Losanna è attesa entro l’11 agosto. Il ricorso da parte del club della Capitale è arrivato nella giornata del 21 luglio

Nelle scorse ore è arrivato il ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, con il quale il club ha chiesto l’annullamento della decisione dell’Organo di controllo della Uefa.

Il Crystal Palace, infatti, vuole riprendersi ciò che ha conquistato sul campo, con la vittoria dell’ultima FA Cup, la partecipazione alla prossima Europa League. Partecipazione negata per via di una sanzione scaturita per la violazione delle norme sulla proprietà multi-club.

Ricordiamo, infatti, che l’americano John Textor possiede delle quote del club di Premier League, oltre ad essere il proprietario di maggioranza del Lione. Il club francese, guidato dall’ex Milan, Paulo Fonseca, nonostante le varie vicissitudini finanziare, che lo hanno portato a rischiare la permanenza in Ligue 1, è riuscito a qualificarsi alla seconda competizione europea.

Così il Crystal Palace è stato ‘retrocesso’ in Conference League, mandando su tutte le furie i tifosi del club di Londra, che hanno deciso di protestare contro la decisione della Uefa scendendo in piazza. Ora la scelta ufficiale del Crystal Palace, che avrà una risposta dal tribunale di Losanna, entro l’11 agosto.

Ricorso Crystal Palace: la nota UFFICIALE del TAS

E’ stato proprio il Tribunale Arbitrale dello Sport a rendere noto, attraverso un comunicato, la decisione del club londinese. Nella nota si fa chiaramente riferimento anche al Nottingham Forest, promosso in Europa League con la retrocessione del Crystal Palace.

“La ricezione di un ricorso presentato dal Crystal Palace contro Uefa, Nottingham Forest e Olympique Lione in merito alla decisione della Uefa di escludere il Crystal Palace dalla Europa League 2025/2026 a causa di una presunta violazione delle norme sulla proprietà multi-club”.

“Il ricorso, presentato il 21 luglio 2025 – prosegue il comunicato ufficiale -, chiede l’annullamento della decisione dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa dell’11 luglio 2025, che ha ritenuto il Crystal Palace e l’OL non conformi alle norme sulla proprietà multi-club e ha inserito il Crystal Palace nella Conference League 2025/2026″.

La richiesta da parte dei londinesi è ovvia: “Parallelamente all’annullamento, il Crystal Palace chiede la riammissione alla Europa League 2025/2026. Si tratterà di una procedura accelerata, con una decisione operativa (senza motivazioni) da emettere entro l’11 agosto 2025″.