Milan, bocciato da tutti: “Via gratis dopo il no a 20 milioni”

Bocciato dopo 45 minuti. Non ci sono dubbi: è come la scorsa stagione. Ecco cosa è successo nel corso della sfida contro l’Arsenal

Prima amichevole stagionale per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la sgambata a Milanello contro la squadra di Massimo Oddo, i rossoneri sono volati a Singapore per sfidare gli inglesi dell’Arsenal.

Il tecnico livornese, privo di diverse pedine, ha schierato la miglior formazione possibile, con un inedito Rafa Leao al centro dell’attacco. Hanno giocato anche calciatori che difficilmente saranno titolari come Terracciano, Bartesaghi e Musah. Proprio il centrocampista americano, messo alla porta sia da Allegri che da Igli Tare, è stato tra i più criticati. Nel corso della partita così sono stati diversi i commenti negativi nei confronti dell’ex Valencia.

Spero che vedere Musah in campo sia sufficiente per convincere chiunque che non possiamo farlo giocare neanche in coppa Italia.

Questo ha proprio sbagliato sport.

— Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) July 23, 2025