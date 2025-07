Leao ha già detto sì al trasferimento: le cifre dell’addio al Milan

Il futuro dell’attaccante portoghese è ancora tutto da scrivere. Torna di moda una vecchia conoscenza

Massimiliano Allegri continua a lavorare costantemente sul campo per elaborare al meglio la struttura del suo nuovo Milan. Al centro del progetto offensivo sembra esserci ancora una volta Rafael Leao, il tutto anche con qualche esperimento tattico differente.

Il portoghese è stato al centro di rumors e voci di mercato per tanto tempo, anche se pare aver sposato nuovamente la causa rossonera, al netto di alcune novità che arrivano dalla Germania.

Andando con ordine però lo stesso Leao nei giorni scorsi si è raccontato ai microfoni di ‘Sky Sport’ evidenziando il suo feeling col nuovo allenatore e la voglia di fare bene a San Siro: “Del mister sono molto contento, si tratta di una persona che ha già vinto al Milan e sa come gestire lo spogliatoio. Penso che è una persona che può dare tanto e che mi può aiutare a fare una grande stagione”.

“Giocare con questa maglia è un sogno“, ha quindi ribadito Leao che ha tracciato gli obiettivi per la stagione che si avvicina ad ampie falcate. Parole quindi di un calciatore determinato a tornare protagonista col Milan, anche se alcune voci dall’estero potrebbero di nuovo mischiare le carte.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Leao: il Bayern ci prova

C’è grande fiducia intorno al binomio Allegri-Leao per quest’anno al Milan, ma una vecchia estimatrice del portoghese è dietro l’angolo.

Secondo quanto evidenziato da ‘Sport Bild’ potrebbe tornare di moda il numero 10 rossonero per il Bayern Monaco. Il portoghese era tra i candidati stilati dal direttore sportivo Max Eberl. Nonostante l’interesse iniziale, il trasferimento non è stato ulteriormente preso in considerazione visto anche l’elevato costo del trasferimento da non meno di 70 milioni, considerando anche il contratto in scadenza 2028.

Tuttavia, secondo la fonte teutonica, Leao sarebbe comunque disposto a trasferirsi in Germania. Come evidenziato la stella del Milan ha anche rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita, affermando di preferire continuare a giocare ad alti livelli. L’alto ingaggio di Leao potrebbe inoltre essergli corrisposto tramite bonus. Intanto il Milan e Allegri se lo coccolano e gli danno fiducia sin dalle prime amichevoli.