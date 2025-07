L’affare salta all’ultimo secondo: costretto a tornare a casa

L’affare è saltato in un modo clamoroso tra lo stupore di tutti. Le modalità hanno mandato su tutte le furie il club

Nelle scorse ore si è consumato un autentico caso riguardante un trasferimento internazionale che si è concluso nel peggiore dei modi.

In questa calda estate di calciomercato ogni affare può risultare decisivo per la costruzione delle squadre in vista della stagione imminente, ma non sempre le cose vanno per il verso giusto. È questo il caso di ciò che è accaduto a David Hancko, ex obiettivo della Juventus, che sembrava ormai in procinto di accasarsi all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Il difensore slovacco era già pronto ad iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita con tanto di accordo raggiunto e addio già effettuato alla sua vecchia squadra.

Calciomercato, salta Hancko per l’Al-Nassr: bufera in Olanda

A poche ore dall’annuncio ufficiale tutto però si è incrinato, creando un autentico caso di mercato internazionale.

Stando a quanto riportato da ‘Voetbal International’, Hancko si era recato in Austria per unirsi al ritiro dell’Al-Nassr ma l’accoglienza di fatto non c’è mai stata. Il difensore proveniente dal Feyenoord non è stato ricevuto ed è stato anche costretto a soggiornare in un altro albergo rispetto a quello della squadra.

Non gli è stato inoltre permesso nemmeno di allenarsi evidenziando con tanto di dietrofront. Una situazione incresciosa che ha portato alla reazione del portavoce dell’area tecnica del club olandese, Raymond Salomon, che ha sottolineato il punto di vista del club: “Siamo solidali con Dávid. Non possiamo accettare che un nostro giocatore sia trattato in questo modo”.

Una situazione definita dalla dirigenza del Feyenoord come “scandalosa e senza precedenti”. Hancko dunque oggi si recherà a Grassau, in Germania, dove la compagine olandese sta vivendo il proprio ritiro estivo. Il difensore dunque si riunirà a staff tecnico e vecchi compagni con van Persie che ha già fatto sapere di accoglierlo a braccia aperte.