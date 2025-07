Donnarumma e il ritorno al Milan: spunta il ‘piano’ di Allegri

Il portiere della Nazionale italiana è sempre in scadenza a giugno 2026 col Paris Saint-Germain

Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint Germain non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. Il contratto del portiere della Nazionale italiana, che qualsiasi big europea vorrebbe a difendere i propri pali, scade quindi sempre a giugno 2026.

Il suo entourage è pronto a far partire un’asta per la prossima estate, ma al contempo tratta col PSG il prolungamento del contratto. Ricordiamo che Donnarumma guadagna 12 milioni bonus inclusi proprio come nel 2021.

Oggi si è fatta larga la suggestione di un suo ipotetico ritorno al Milan, dove troverebbe Max Allegri. A parlarne è stato ‘Tbrfootball’, secondo il quale i rossoneri sono aperti a riprendersi il portiere cresciuto fin da quando era ragazzino e poi perso a zero quattro estati fa.

Naturalmente è uno scenario che si potrebbe realizzare solo gratis (commissioni escluse) il prossimo anno, data che coincide anche con la fine del contratto di Mike Maignan con i rossoneri. Tra le altre pretendenti in Italia di Gigio Donnarumma c’è anche l’Inter.

Il vero ostacolo rimane sempre quello dell’ingaggio. Senza ombra di dubbio Donnarumma vorrà guadagnare più di quanto già percepisce a Parigi e il suo agente Enzo Raiola è pronto a cercare la miglior sistemazione in termini di stipendio e ambizioni per il suo assistito.

Al momento le squadre che si possono permettere di ingaggiarlo sono quelle di Premier League o le big spagnole, ma anche il Bayern Monaco.

Donnarumma, Milan e Inter distanti: Manchester City e Chelsea in pole se lascia il PSG

Di sicuro le offerte per Donnarumma non mancheranno visto che si sta parlando di uno dei migliori portieri al mondo e del campione d’Europa in carica con il suo PSG.

Per la medesima fonte la prima squadra ad essersi fatta viva è il Galatasaray. I giallorossi di Instanbul dopo essere in dirittura d’arrivo per Victor Osimhen vorrebbero portare il numero 1 italiano alla loro corte.

Dopo di che c’è il Manchester City di Guardiola, con Ederson che non dà più le stesse garanzie di un tempo la pista Donnarumma potrebbe essere più che percorribile.

I ‘Citizens’ sarebbero in pole per il 2026, così come il Chelsea che, dopo essersi visto sfumare l’affare Maignan nel mese di giugno, il prossimo anno potrebbe virare sulle prestazioni di Donnarumma.

Mentre da più lontano monitora la situazione il Bayern Monaco, visto che Manuel Neuer è prossimo ad appendere i guantoni al muro.

Il Paris Saint Germain nel frattempo prova a correre ai ripari. Il nome indiziato per sostituire Donnarumma al momento sembrerebbe quello del portiere della Nazionale portoghese e del Porto, vale a dire Diogo Costa.

