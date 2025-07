Dalla Juventus al Napoli: fissato il prezzo per l’addio

Antonio Conte fa spesa in casa Juve per completare il mercato del suo Napoli: ecco le condizioni del club bianconero per il via libera

Domani inizia ufficialmente la nuova stagione della Juventus, dopo l’eliminazione di inizio luglio dal Mondiale per Club e le tre settimane di riposo concesse da Tudor per ricaricare le batterie.

Si riparte al momento con tante incognite e solo un volto nuovo: Jonathan David, destinato a prendersi la scena al centro dell’attacco bianconero. L’altra operazione in entrata riguarda invece la permanenza di Francisco Conceicao, ufficializzata ieri dal club bianconero.

Per il resto tutto un po’ in alto mare alla Continassa, con diversi esuberi a frenare per il momento il mercato in entrata del Dg Comolli. Come ad esempio la telenovela su Dusan Vlahovic, fuori dai piani della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Napoli in pressing su Miretti: servono 15 milioni

Il centravanti serbo tiene sulle spine la Juve e resta una patata bollente nello spogliatoio bianconero. Comolli cerca una soluzione per liberarsi del giocatore, che non vuole rinunciare al super ingaggio da 12 milioni netti che percepirà nell’ultimo anno di contratto a Torino.

Con le valigie pronte non c’è però soltanto solo Vlahovic perché sono tanti gli elementi in uscita e che non rientrano nei programmi della società. Tra questi figura anche Fabio Miretti, tornato dal prestito al Genoa. Il centrocampista classe 2003 ha recuperato dall’infortunio alla spalla e per il momento sarà valutato in ritiro da Tudor, in attesa di riscontri per una nuova partenza. Il canterano piace anche al Napoli dell’ex Manna, che negli ultimi tempi ha sondato la pista attraverso il suo entourage. La Juventus – come scrive ‘Repubblica’ – vuole monetizzare dalla cessione di Miretti e chiede 15 milioni di euro ai campioni d’Italia.

Antonio Conte apprezza il giovane talento per completare il centrocampo del Napoli, anche se ci sono altre società sulle tracce del bianconero. Il Bologna ha mostrato interesse per Miretti, così come il Parma: con i ducali la Juve potrebbe sfruttare il 22enne centrocampista nell’operazione per Leoni.