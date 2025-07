Dalla Juve alla Roma, firma e affare chiuso: arrivato l’annuncio UFFICIALE

Approda in giallorosso dopo tre anni in bianconero: ecco tutti i dettagli dell’operazione

Il mercato è anche questo, trasferimenti da una big all’altra. In questo caso big rivali, come Juve e Roma. L’affare si è chiuso, è appena arrivato l’annuncio ufficiale.

Il club giallorosso ha messo le mani sul portiere che il 30 giugno ha salutato i bianconeri a costo zero. Parliamo di Radoslaw Zelezny, del quale si parla un gran bene tra gli addetti ai lavori.

Alto un metro e novantatré centimetri, il polacco classe 2006 ha scelto di lasciare Torino ma di rimanere in Italia. La concorrenza era di quelle importanti, però alla fine la Roma è riuscita ad aggiudicarselo dimostrando di credere molto nel potenziale del portiere di Breslavia.

Zelezny era approdato alla Juventus nel 2022 per circa 100mila euro. Ha fatto la trafila dall’Under 17 alla Primavera, per un totale di 47 partite. Nei mesi scorsi la decisione andare via, optando per una destinazione dove potesse proseguire il percorso di crescita.

Addio Juve, Zelezny firma con la Roma fino al 2029: “Il sesto polacco della storia del club”

La Roma ha vinto la sfida e convinto il polacco a firmare un contratto “fino al 30 giugno 2029 – come recita la nota ufficiale – con opzione per un’altra stagione”.

“Classe 2006, l’estremo difensore ha militato nella Juventus dal 2022 al 2025, difendendo i pali delle squadre under 17 e Primavera – prosegue il comunicato del club dei Friedkin – Zelezny ha scelto la maglia numero 91, sarà il sesto calciatore polacco della storia giallorossa. Benvenuto a Roma, Radoslaw!”.