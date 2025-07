Blitz per Leoni: le cessioni sbloccano l’affare

Il classe 2006 continua ad essere nel mirino di diverse squadre. Un club sembra aver rotto gli indugi e presto si potrebbe chiudere l’affare

Nonostante il Parma insiste per averlo un altro anno, il futuro di Leoni sembra essere lontano dai Ducali. Il giocatore vorrebbe trasferirsi in una big e sono in corso tutti i ragionamenti del caso. Come evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport, un club potrebbe aver sbaragliato la concorrenza nella giornata di lunedì ed ora si attendono le cessioni per poi sedersi al tavolo con Cherubini e trattare la cessione.

Secondo le informazioni del quotidiano, il club avrebbe confermato all’entourage di Leoni la propria volontà di prenderlo in questo calciomercato, ma serviranno prima le cessioni per raggiungere il tesoretto utile per strappare il sì del Parma. Resta una pista da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane. Ora sembra esserci una squadra in pole position nella corsa al 2006 e presto sono attese delle novità importanti.

Calciomercato: Leoni in una big italiana, c’è la svolta

Il futuro di Leoni è ancora tutto da scrivere, ma intanto inizia a delinearsi. Secondo quanto scritto da Tuttosport, l’incontro che c’è stato nella giornata di lunedì con l’entourage del giocatore potrebbe aver sbloccato la trattativa. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime settimane.

Ma l’Inter sembra essere ritornata in pole position nella corsa a Leoni. Stando alle ultime indiscrezioni, i nerazzurri nell’incontro con l’agente del classe 2006 avrebbe confermato l’interesse per il centrale stabilendo una sorta di patto in vista delle prossime settimane: una volta effettuate alcune cessioni, si proverà a chiudere l’operazione per il giovane difensore. Un affare non semplice considerato che il Parma non ha intenzione di abbassare la sua valutazione. I Ducali chiedono sempre 40 milioni di euro per la sua cessione.

Una cifra sicuramente importante, ma l’Inter potrebbe anche abbassarla mettendo sul piatto il cartellino di Esposito. L’attaccante dovrebbe consentire di sbloccare Leoni con un cash inferiore rispetto ai 40. Vedremo se sarà così oppure alla fine i nerazzurri accontenteranno il Parma con una proposta solo economica. Di certo si tratta di una pista di calciomercato da attenzionare nel corso dei prossimi giorni.

Mercato: Inter in pole position per Leoni

L’incontro di lunedì ha riportato l’Inter in pole position per Leoni. Milan e Juventus hanno provato ad inserirsi in questa corsa di calciomercato, ma i nerazzurri continuano ad avere margine.

Naturalmente la strada è ancora molto lunga. Vedremo se l’Inter riuscirà a chiudere l’affare Leoni nel giro di qualche settimana per regalare a Chivu il difensore tanto richiesto.