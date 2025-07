Terremoto sul mercato della Juve: “È ridicolo”

Il mercato dei bianconeri procede a rilento. La rosa di Tudor è incompleta e sui social impazzano già le polemiche

La nuova Juventus si prepara al raduno di domani, con l’allenatore Igor Tudor che dovrà provare immediatamente a ricostruire a partire dalla rosa attuale che risulta però ancora lontana dalla propria versione definitiva.

La sessione estiva dei bianconeri è partita a rilento, dopo Jonathan David c’è stato l’acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceiçao, mentre Joao Mario sosterrà le visite mediche nelle prossime ore.

Al centro delle discussioni c’è come sempre anche il futuro di Dusan Vlahovic, che blocca parzialmente anche il mercato in entrata in attacco. Non mancano obiettivi ed esigenze da andare a coprire per i bianconeri che iniziano ad incassare critiche importanti a pochi giorni dal raduno.

Di questo avviso è anche Vittorio Oreggia che su X ha scritto:

A pochi giorni dal raduno la Juventus non ha ancora venduto nessuno e ha acquistato solo David. Mancano almeno due difensori, un regista e un attaccante. Tutta colpa degli algoritmi? Mah — Vittorio Oreggia (@vitoreggia62) July 22, 2025

Juventus, mercato a rilento e gestione difficile: bufera sui social

Parole forti quelle di Oreggia che hanno quindi innescato tutto una serie di risposte da parte dei tifosi su X.

Sotto il tweet non sono mancate discussioni e pareri interessanti:

Stanno ricaricando la carriera su Football Manager. — Mariano Delugas 🇪🇺 (@Delugas1987) July 22, 2025

Gruppo dirigenziale ridicolo, allenatore da Catanzaro, rosa da 6 posto: Mediocrentus, la Pro Vercelli d Europa. — Icinq c’est Paris💙🤍❤️🤍💙 (@GianlucaLaBua) July 22, 2025

più che altro senza un direttore sportivo.. che dovrebbe forse servire anche a questo.. — Lele (@70sDaniele) July 22, 2025

È difficile fare mercato senza essere in possesso dell’elemento fondamentale, il denaro. — HurràJuventus (@hurra_juventus) July 22, 2025

Dai su, anche tu.

È evidente.

Fanno mercato sui bilanci e non fanno mercato tecnico.

Sono sempre sotto minaccia dall’UEFA e dalla FIGC.

Sono obbligati a vendere altrimenti non possono prendere nessuno. E sono i compratori che fanno il prezzo sapendo la situazione. — Davide Borghesan 🍀 (@daju29ro) July 22, 2025

Le vicende di mercato della Juve fanno quindi molto discutere in un momento che appare di stallo per quello che è l’attuale progetto. Il tempo di certo non manca ma i fan bianconeri iniziano a spazientirsi alla luce di un raduno che per ora, al netto di David, non presenta grandi cambiamenti.