Pisa, anche Pululu per l’attacco: il prezzo è un affare | ESCLUSIVO

Il club toscano neopromosso in Serie A vuole rinforzare il reparto offensivo di Gilardino. L’ultima idea porta al bomber congolese dello Jagiellonia

Il Pisa continua il suo casting per il reparto offensivo. Come vi abbiamo svelato le scorse settimane, i nerazzurri hanno messo gli occhi su Marco Richter, eclettico attaccante tedesco di proprietà del Mainz, dove è tornato dopo il prestito all’Amburgo. Ma non solo. Resta in piedi la doppia pista che porta al Napoli: dall’ala Zerbin al centravanti Simeone. C’è poi una nuova pista che porta invece ad Afimico Pululu.

Si tratta di un attaccante congolese (anche se nato a Luanda in Angola, ndr) classe 1999 dotato di passaporto francese e quindi comunitario. Attualmente milita in Polonia con i campioni in carica dello Jagiellonia Białystok, con cui ha già giocato la prima giornata del nuovo campionato, dove peraltro è arrivata una clamorosa sconfitta 4-0 in casa contro il neopromosso Nieciecza.

Pululu è una prima punta nonostante la stazza (è alto 1.75) che può agire anche da esterno offensivo a destra e a sinistra. Accostato in passato a Udinese e Parma, adesso è finito nel mirino del Pisa, che per ora si è limitato ad un primo sondaggio esplorativo, senza presentare offerte formali. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, visto il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi, l’affare può andare in porto per una cifra vicina ai 2 milioni di euro.