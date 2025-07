Napoli ko contro l’Arezzo, monta la polemica: “Conte va cacciato”

Già la prima delusione per gli azzurri: il tecnico pugliese così finisce nel mirino della critica. Ecco cosa sta succedendo

E’ solo calcio d’estate, ma perdere non piace proprio a nessuno, soprattutto se porti sul petto il tricolore. La nuova stagione del Napoli è così iniziata con un pesante ko contro l’Arezzo.

Un 2 a 0, che inevitabilmente sta facendo discutere parecchio i tifosi. Essere battuti da una squadra di Serie C, per molti, non è ammissibile. Ma tra i sostenitori che hanno commentato la partita sui social – va detto – c’è molto equilibrio: in moti, infatti, hanno ricordato come era iniziata l’avventura di Conte la scorsa annata. Le difficoltà furono diverse, per via anche di una preparazione dura, ma poi arrivò uno Scudetto che tutti si ricorderanno per sempre.

Napoli ko, i commenti degli azzurri

Vergognoso Conte che fa spendere 40 milioni per Lucca e non lo mette in campo preferendo giocare in 10 — kvaramachia 🐈 (@kvaramachia0) July 22, 2025

Quelli che danno il Napoli favorito (o addirittura nettamente favorito) per il prossimo anno mi fanno ridere. Ma l’avete visto giocare il Napoli di Conte che pur avendo la settimana libera per preparare le partite non riusciva a fare due passaggi di fila? — giovanni brentegani (@giovannibrenteg) July 22, 2025

Questo risultato del Napoli di Conte fa cambiare drasticamente il giudizio sull’ultima Finale di Champions League, che è come se l’Inter di Inzaghi avesse perso solo 3-0 contro il PSG. #Demone https://t.co/bzDcyg0xVu — AIN (@AINgiocabile) July 22, 2025

Avete già dimenticato Verona-Napoli di un anno fa? 😅 La squadra sta carburando, i ritiri di Conte sono estenuanti e si sentono sulle gambe, quindi ci sta questa condizione.

Certo, hanno giocato pure calciatori che non sono nel progetto e altri che devono ancora venire. Calma. — Ludovica Donnarumma (@DLudovica) July 22, 2025

Conte in conferenza stampa: “in questo momento l’Arezzo è più forte di noi.” — cami🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 4️⃣🏆 (@sonoIunatica) July 22, 2025

Mi sa che stasera Conte si fa prendere lookman — ّ (@zioantunello__) July 22, 2025

cacciate Conte non è possibile — Juanito (@juanito92x) July 22, 2025

C’è così chi ironizza, come Juanito, che invita a cacciare Conte, e chi scrive che stasera il tecnico pugliese si farà prendere Lookman per rafforzar ancor di più una squadra, che ha già visto in campo diverse pedine nuove: da De Bruyne a Lucca e Marianucci, tutti partiti dal primo minuto. Poi nella ripresa c’è stato spazio anche per Beukema