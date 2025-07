Napoli-Arezzo 0-2, male la prima: De Bruyne e Lucca deludenti

Primo test amichevole per il Napoli di Antonio Conte a Dimaro: esordio per De Bruyne e i nuovi acquisti.

Il Napoli scende in campo per il primo test match della preseason e perde contro l’Arezzo.

Primo tempo deludente per gli azzurri. Conte schiera subito quattro dei nuovi cinque acquisti arrivati a Dimaro. Marianucci, Noa Lang, Lucca e soprattutto Kevin De Bruyne. Proprio il belga offre pochi sprazzi delle sue giocate.

De Bruyne è ancora pesante sulle gambe e fuori condizione. D’altronde l’ha dichiarato in conferenza stampa che avrà bisogno di 5-6 settimane per entrare a pieno regime, tra forma fisica e tatticismi nuovi da assimilare.

Il match si sblocca al minuto 38′, quando Noa Lang commette fallo su Pattarello nella propria area di rigore. Proprio il numero 10 dell’Arezzo realizza il tiro dal dischetto: Meret intuisce l’angolo, ma non trattiene la palla.

Inutile sottolineare che gli azzurri hanno tenuto il pallino del gioco per tutto il tempo, senza però riuscire a incidere. Solo Lucca è andato vicinissimo al gol al suo esordio con la maglia azzurra, senza però mai trovare lo specchio della porta.

Napoli-Arezzo, De Bruyne fuori forma: bene Neres

La squadra di Bucchi si rintana nella propria area di rigore. La sistemazione degli azzurri, però fatica a trovare la conclusione o le imbucate giuste nonostante le forze fresche.

Tra le note positive bisogna segnalare Neres. Il brasiliano salta l’uomo, crea azioni pericolose con cross e va vicino anche al gol più volte.

Neres colpisce prima un legno, poi di rovesciata sfiora l’incrocio dei pali. La sintonia con Lukaku è più che positiva.

Al triplice fischio arriva anche il 2-0 di Varela in contropiede. Battuto Contini, senza colpe. Gli azzurri deludono alla prima, ma si sente tutto il carico sulle gambe.

Ad ogni modo, Lucca, Noa Lang e De Bruyne non incidono e restano insufficiente. Ci sarà tempo per rifarsi

Il tabellino di Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Arezzo: 38′ Pattarello; 90′ Varela

Napoli primo tempo: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera; Hasa, De Bruyne, Anguissa; Zanoli, Lucca, Noa Lang.

Napoli secondo tempo: Contini; Mazzocchi, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, Lobotka, Anguissa (68′ Vergara), Raspadori, Zerbin, Neres, Lukaku.

Out da questa sfida Buongiorno, Gilmour, McTominay e Politano. Per gli ultimi due solo affaticamento e gestione: saranno a disposizione per la sfida contro il Catanzaro. Fuori dalla lista Giovanni Simeone, promesso sposo al Pisa. L’argentino si continua ad allenare con il gruppo, ma ormai è pronto a vivere una nuova esperienza in Serie A.