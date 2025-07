L’esterno destro è nel mirino del top club italiano, ma l’affare non è dei più semplici: riscopri chi sono stati gli ultimi 5 argentini ad aver indossato la maglia bianconera

Una delle notizie più calde di giornata, è sicuramente quella legata all’interessamento da parte della Juventus per Nahuel Molina. Riuscire a strappare il giocatore all’Atletico Madrid sarà complicatissimo. Arrivato nel 2022, dopo un’esperienza di due anni all’Udinese, l’esterno destro è diventato un giocatore fondamentale per Simeone.

Nelle sue stagioni in Spagna ha totalizzato 135 presenze, con 7 gol e 13 assist. Praticamente un intoccabile per uno dei tre super top club spagnoli. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro, non una cifra proibitiva, ma il giocatore si trova benissimo in Spagna e non starebbe valutando un ritorno in Italia.

La Juventus, però, vuole rinforzarsi in quella zona del campo e proseguirà nei contatti per capire le reali possibilità di chiusura della trattativa. Con l’eventuale arrivo di Molina, si andrebbe ad ampliare la storia di sudamericani nel club e abbiamo quindi voluto dedicare un focus agli ultimi 5 argentini che hanno vestito la maglia della Juve.

Nico Gonzalez: strade già in separazione

Iniziamo, ovviamente, con l’ultimo arrivato, per poi andare a ritroso nel tempo. Approdato a Torino la scorsa estate, in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina, Nico Gonzalez ha rappresentato una delusione per la Juventus. Nella stagione appena conclusa, tra prestazioni poco impattanti e qualche infortunio, ha totalizzato 38 presenze con 5 gol all’attivo.

La dirigenza non è rimasta particolarmente soddisfatta del suo operato in campo e lo stesso sembrerebbe di Igor Tudor, che ha dato il suo lasciapassare per un trasferimento. Poche squadre si sono davvero interessate all’esterno destro argentino, con Francia e Arabia come destinazioni più calde al momento. La Juventus spera di fare cassa con la sua cessione, dopo i circa 30 milioni spesi per lui.

Carlos Alcaraz: una toccata e fuga

L’omonimo tennista ha avuto una carriera ben più significativa, fin qui. Il centrocampista, invece, alla Juventus non ha trovato grande fortuna. Arrivato nel gennaio del 2024 dal Southampton in prestito, conta solamente 12 presenze in bianconero. Voluto anche da Massimiliano Allegri, non è mai riuscito ad integrarsi in tempo, né a lasciare un impatto significativo.

Una toccata e fuga nel nostro campionato e in quel di Torino. Ha comunque alzato una Coppa Italia, ma non di certo da protagonista. Dopo l’esperienza italiana, è stato acquistato dal Flamengo per 18 milioni di euro nell’estate di un anno fa, per essere poi prestato all’Everton a marzo. Gli stessi inglesi lo hanno acquistato a gennaio per 15 milioni in maniera definitiva.

Enzo Barrenechea: poca fiducia in prima squadra

Uno dei prodotti della Next Gen, tra quelli che però hanno avuto meno impatto dopo la chiamata in prima squadra. Nell’aprile del 2023 riceve la fiducia di Max Allegri, ma troverà pochissimo spazio da quel momento. Sono appena 5 le presenze complessive in maglia bianconera ed è l’argentino di questo elenco con il numero più basso sotto questo dato.

L’estate dello scorso anno, la Juventus riesce a cederlo per 8 milioni di euro all’Aston Villa, che lo girerà immediatamente in prestito al Valencia. Dopo una stagione in Spagna, torna in Inghilterra per poche settimane, fino al secondo prestito, quest’estate, verso il Benfica. Una speranza di trovare più spazio per far partire con più continuità la sua carriera.

Matias Soulé: l’impatto con i grandi

È con la Juventus che Matias Soulé conosce per la prima volta il livello della Serie A. Nel 2022 viene chiamato in prima squadra, dove resterà poco. In bianconero 21 presenze, con 1 gol all’attivo. Farà decisamente meglio al Frosinone, prima del trasferimento alla Roma, la scorsa estate, per oltre 25 milioni di euro.

Un incasso importante per la Juventus, che non è riuscita a far trovare lo spazio necessario all’argentino. Dopo una prima metà di stagione deludente in giallorosso, con Ranieri ha mostrato sprazzi di vero calcio e sotto la guida tecnica di Gasperini potrebbe far divertire. Per molti tifosi, ancora oggi, è uno dei rimpianti recenti del mercato in uscita della società.

Angel Di Maria: la leggenda alla Juventus

L’ultimo, in ordine cronologico discendente, è Angel Di Maria. Parliamo, ovviamente, di un calciatore di una caratura diversa rispetto a tutti gli altri nomi che abbiamo visto in questo articolo e, infatti, è anche quello che ha avuto i numeri migliori. A dimostrazione che nelle ultime stagioni, i giocatori argentini non hanno lasciato un impatto chissà quanto memorabile a Torino.

Arrivato nell’estate del 2022, ha vissuto una sola stagione in maglia bianconera, toccando quota 40 presenze e con 8 gol all’attivo. Parliamo di una leggenda assoluta, che ha deciso di vivere un’esperienza in Italia, prima di lasciarla per il Portogallo. Un piacere agli occhi averlo visto in Serie A, pur lontano dal suo prime assoluto toccato in anni precedenti. Proprio durante il suo periodo alla Juventus, vince anche il Mondiale con l’Argentina.