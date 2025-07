Milan: Simeone lo scarica, Tare anticipa il Napoli

I rossoneri proseguono la ricerca di rinforzi importanti e una occasione potrebbe arrivare direttamente dall’Atletico Madrid: ecco i dettagli

Mentre la squadra è impegnata a Singapore per la tournée estiva, Tare è rimasto in Italia con l’obiettivo di completare la rosa in breve tempo. L’esordio del Milan è fissato per il 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari e la speranza di Allegri è di avere dei rinforzi a disposizione in davvero pochissimo tempo.

Secondo le informazioni di fichajes.net, l’Atletico Madrid avrebbe dato il benservito ad un calciatore e il Milan potrebbe fare un tentativo per rinforzare la rosa di Allegri. Si tratterebbe di una alternativa importante a Leao, ma potrebbe essere preso anche per coprire il vuoto lasciato da Chukwueze. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non si ha una vera e propria trattativa. La certezza è rappresentata dal fatto che il giocatore non rientra nei piani di Simeone e la sua partenza è praticamente certa.

Calciomercato Milan: via dall’Atletico, ci pensa Tare

L’asse Milano-Madrid potrebbe diventare molto caldo nelle prossime settimane. Tare è pronto a bussare anche alla porta dell’Atletico e non solo a quella del Real. C’è un calciatore che non rientrerebbe più nei piani di Simeone e un tentativo il direttore sportivo dei rossoneri lo potrebbe fare vista la necessità di rinforzare il reparto offensivo.

Il giocatore in questione è Samu Lino. L’esterno brasiliano, finito anche nel mirino del Napoli, in questo calciomercato lascerà l’Atletico Madrid. Per il Milan si tratterebbe di una soluzione molto importante se si pensa alla necessità di dare ad Allegri almeno un esterno se non due. Si tratta di una pista da tenere in considerazione nel corso della sessione estiva. Al momento è semplicemente una ipotesi, ma la partenza di Chukwueze potrebbe portare i rossoneri a fare un sondaggio per Lino.

L’Atletico Madrid lo potrebbe cedere per una cifra intorno ai 20-25 milioni e per il Milan sarebbe un rinforzo importante. C’è da battere una concorrenza folta e quindi non si preannuncia una operazione di calciomercato semplice. Ma i rossoneri sono pronti a fare un tentativo per sbloccare il tutto.

Mercato Milan: Samu Lino nuovo obiettivo?

Il Milan ragiona sulla possibilità di rinforzare andare a rinforzare il reparto offensivo e il nome di Samu Lino è da tenere in considerazione nel corso del calciomercato estivo.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà la situazione e se davvero il Milan deciderà di sondare il terreno per Lino.