Dalla Juve all’Inter, cambia tutto: “Scandaloso come ci hanno trattato”

Colpo di scena nella trattativa, c’è anche l’annuncio ufficiale: arrivano importanti aggiornamenti di calciomercato

Ribaltone a sorpresa, è arrivato anche l’annuncio da parte del portavoce del club: l’operazione – che interessa anche Juventus ed Inter – è saltata definitivamente.

Secondo quanto riportato in Olanda da ‘RTV Rijnmond’ e ‘Voetbal International’, è saltato il trasferimento di David Hancko all’Al-Nassr. La trattativa sembrava ormai conclusa, ma ai dettagli finali sarebbe sfumata a causa del ripensamento del club saudita che ha mandato su tutte le furie il Feyenoord.

Il motivo del fallimento dell’accordo è ancora sconosciuto. Il portavoce della società olandese, Raymond Salomon, ha però tuonato: “È davvero scandaloso il modo in cui questo club ha trattato David (Hancko, ndr). Si sono agitati per mesi. L’accordo era sostanzialmente concluso, ma alla fine si sono tirati indietro con ogni sorta di equivoco. Per quanto ne so, questo modo di trattare un giocatore non si era mai visto prima”.

Calciomercato, Inter e Juventus tornano in corsa per Hancko?

Per Hancko all’Al-Nassr si attendeva ormai solo l’ufficialità. Nelle scorse ore il difensore slovacco era anche volato in Arabia Saudita per formalizzare il suo trasferimento nella Saudi Pro League.

L’operazione era stata impostata sulla base di circa 35 milioni di euro complessivi, con uno stipendio da oltre 10 milioni al calciatore. Poi il colpo di scena: non sembrano esserci margini tra i due club e l’affare sembra ormai saltato definitivamente. Inter e Juve, entrambe accostate ad Hancko, potrebbero così tornare in corsa per il difensore.