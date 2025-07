Paratici, squalifica finita e provocazione: “Torna alla Juventus”

È scaduta la squalifica di Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus. La provocazione in casa bianconera

Fabio Paratici può ufficialmente tornare in pista. Nella giornata di domenica 20 luglio si è conclusa ufficialmente la squalifica dell’ex direttore sportivo della Juventus, fermato per due anni e mezzo nel gennaio 2023 a seguito del caso plusvalenze fittizie.

Una lunga pena che ha portato anche alle dimissioni del dirigente piacentino da ds del Tottenham. Negli scorsi mesi è saltato anche il trasferimento al Milan, che ha deciso di puntare su Igli Tare. Ora il calvario è finalmente terminato per il dirigente, e sui social c’è chi si lancia in vere e proprie provocazioni. Come noto, infatti, manca ancora l’ultimo tassello del direttore sportivo per completare la nuova dirigenza della Juventus.

Paratici-Juventus, la provocazione che spacca i tifosi bianconeri

Ecco alcune delle reazioni social più significative raccolte su X dalla redazione di Calciomercato.it. I tifosi della Juve non sono tutti schierati contro l’ex dirigente bianconero.

Io riporterei Paratici come DS — Giovanni Agozzino (@Giovanni24294) July 19, 2025

Qualcuno ha parlato di #Paratici alla Juventus.

Ma voi siete matti. — Lapo Nero (@LapoNero) July 19, 2025

Vabbe che sbagliare è umano. Ma così, perseverare è Diabolico. Stiamo in questa situazione grazie alla Triade Paratici, Chierubini, Giuntoli. Dai , su.. Chiedo scusa, mi sono dimenticato un’altro fautore di ciò Arrivabene. — Franco Catena (@FrancoCatena6) July 20, 2025

Magari (insieme ad @andagn ) — Karletto Marx. Das Kapital ed altri racconti (@MarxKarletto) July 19, 2025

A Fabio #Paratici domani scadrà la squalifica: è stato condannato per fatti identici a gente che ha rimediato una multina. Leggo tifosi di #Napoli e #Inter su tutti dargli del “cancro del calcio”. Non leggo le stesse cose nei confronti di chi ha taroccato i passaporti pur di far… — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) July 19, 2025

Anche Mirko Nicolino, giornalista di ‘BianconeraNews’, si è espresso sul ritorno del ds: “Fabio Paratici è stato condannato per fatti identici a gente che ha rimediato una multina. Leggo tifosi di Napoli e Inter su tutti dargli del “cancro del calcio”. Non leggo le stesse cose nei confronti di chi ha taroccato i passaporti pur di far giocare irregolarmente un calciatore, o chi ha 25 figli spuri in giro per il mondo, ha avuto comportamenti violenti sistematicamente con le donne e ha intrattenuto per anni rapporti con camorristi. Disastro sociale e culturale”.