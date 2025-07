Messi in Serie A: rese note le cifre per lo sbarco in Italia

Messi in Serie A, spunta l’indizio che fa sognare i tifosi. Tutti gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Il Mondiale per Club e le recenti prestazioni di Leo Messi hanno spazzato via anche gli ultimi dubbi: per l’argentino non è ancora arrivato il momento del ritiro. L’obiettivo a questo punto è il Mondiale 2026 e la difesa del titolo con la sua Seleccion.

Lo stesso Messi, in una recente intervista, è uscito allo scoperto sul suo futuro: “Ritiro? So che lo sentirò, me ne accorgerò quando non riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo. Sono molto autocritico, so quando sto bene, quando sto male, quando gioco bene e quando gioco male. Se farò bene, proverò a continuare perché è giocare a calcio è ciò che amo”.

“Quando sentirò che sarà il momento di fare questo passo, lo farò senza pensare alla mia età. – ha chiarito l’ex Barcellona e PSG – Oggi mi prendo ancora molta cura di me stesso. Mi riposo e mangio bene. Lo faccio sempre di più nel corso degli anni, anche perché ora il calcio è più fisico e giochiamo più partite. Non ho una routine particolare, solo quella classica di tutti i giocatori professionisti”. Anche la Serie A torna ora a sognare la leggenda argentina.

Calciomercato, Como sogna Messi: c’è l’indizio

Secondo quanto riportato da ‘Agipronews’, il Como e Cesc Fabregas sognano proprio Lionel Messi. L’allenatore spagnolo, ex compagno della ‘Pulce’ a Barcellona, può contare sul suo stretto rapporto con il fenomeno argentino e non solo.

Fabregas e sua moglie, infatti, sono amici e molto legati a Messi e ad Antonella Roccuzzo, come confermato anche dalla recente presenza della moglie di Messi a Como per l’amichevole contro il Lille. Stando alle quote ‘Sisal’, come riportato da Agipronews, l’arrivo in Serie A di Messi è così bancato a quota 16.00. Su ‘Snai’, invece, ci si proietta già alla zona Europa per la squadra di Fabregas, un obiettivo al momento quota a 5.00. Il Como continua a sognare in grande.