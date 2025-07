Juventus, nuovo affare con il PSG: la chiave è il maxi scambio

La Juventus può condurre in porto un altro affare a dir poco importante con il Paris Saint Germain. E la chiave di questa operazione è il maxi scambio che può far felici tutte le parti in causa, come si suole dire in questi casi.

I bianconeri si stanno muovendo sul mercato internazionale per individuare i giusti profili da consegnare nelle mani di Igor Tudor. Il margine di errore, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che la piazza è impaziente di tornare a vincere, è ridotto davvero ai minimi termini e per questo anche bisogna muoversi con estrema calma. Oltre che per ragioni economiche e finanziarie, dal momento che la situazione attuale proibisce spese folli, per così dire. Occorre sangue freddo ed equilibrio nelle valutazioni e devono coinvolgere tutte le parti.

In tal senso, a quanto pare la Juventus può tornare a guardare in casa Paris Saint Germain con vivo interesse e da questo punto di vista ci sono degli importanti aggiornamenti da registrare. A quanto pare, i due club possono condurre in porto una nuova operazione e la chiave per accontentare tutti è rappresentata dallo scambio capace di accontentare tutte le parti in causa. Dai due calciatori coinvolti fino ad arrivare ai due club. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Juventus, nuovo innesto per Tudor? La chiave è lo scambio, tutti i dettagli

I rapporti tra queste due società sono buoni e sono stati, per così dire, consolidati dal recente affare Kolo Muani, che nei sei mesi in cui è stato a Torino ha fatto benissimo. Ma attenzione alle ultime notizie che arrivano da questo punto di vista. La Juventus vorrebbe trattenerlo, ma al momento i parigini non ne vogliono sapere di lasciarlo partire con la formula del prestito. Ed ora è da registrare una svolta significativa che può cambiare la situazione tra queste due società.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, il Paris Saint Germain ha messo nel mirino Khephren Thuram che, però, al momento la Juve ritiene incedibile. Le cose, però, potrebbero cambiare se le parti iniziassero ad impostare il discorso sulla base di uno scambio che sarebbe capace di accontentare tutti. Al momento siamo nel campo delle mere ipotesi, ma è una pista sicuramente affascinante.

Per Kolo Muani, che realizzerebbe di tornare alla Juventus, suo grande obiettivo. Per i bianconeri, che si regalerebbero un grande bomber. Per Thuram, che rientrerebbe in Francia. E per il PSG, che si priverebbe di un esubero per accogliere un obiettivo in mezzo al campo.