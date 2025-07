Juve, Douglas verso la Premier: finanzia l’affare col Liverpool

La Juve sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso arrivano degli sviluppi importanti. Douglas Luiz può salutare e far ritorno in Premier League, con la sua cessione che può finanziare il colpo che arriva direttamente dal Liverpool.

La Juve è sicuramente una compagine da tenere attentamente sotto osservazione, dal momento che seppur a piccoli passi si sta muovendo in maniera lucida in sede di calciomercato. Fino a questo momento, infatti, è arrivato solo Jonathan David come volto nuovo, ma allo stesso tempo è stato importante il riscatto di Conceicao. Soprattutto visto il grande contributo dato nella passata stagione con le sue giocate nello stretto. Inoltre, gradualmente ci si sta avvicinando anche a Jadon Sancho, anche se non è facile trovare la quadra con il Manchester United.

In tal senso, però, la situazione economica impone che ci siano anche delle cessioni che servono poi a finanziare delle entrate, come si suole dire. Uno dei principali candidati a lasciare da questo punto di vista è senza ombra di dubbio Douglas Luiz, che al primo anno alla Juventus ha deluso tutti e che per questo potrebbe seriamente tornare in Premier League. Pagato 50 milioni di euro, i bianconeri possono recuperare una buona parte del capitale investito ed in tal senso il suo addio può finanziare un colpo di grande livello che arriva direttamente dal Liverpool.

Juve, occhi in casa Liverpool: dai Reds il nuovo bomber

Per la Juve serve un altro bomber che possa andare ad affiancare e ad alternarsi con Jonathan David, appena arrivato a parametro zero direttamente dal Lille. In tal senso, non mancano le soluzioni, ma bisogna unire utile e dilettevole, come si suole dire. Da questo punto di vista ci sono degli sviluppi non di poco conto. La Juventus, infatti, secondo quanto raccontato da “Repubblica” può andare all’assalto per Darwin Nunez del Liverpool, che a lungo è stato seguito anche dal Napoli. Prima dell’affondo, poi, per Lucca.

A quanto pare il Napoli è stato frenato dalla richiesta di circa 60 milioni di euro del Liverpool per Darwin Nunez, ma la Juve può aspettare e per questo conta su uno sconto. Da questo punto di vista, ci può essere una importante accelerazione nel caso in cui Douglas Luiz dovesse andar via, portando nelle casse della Juve una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Un altro calciatore che potrebbe salutare la Juventus dopo un solo anno è Nico Gonzalez. Insomma, ci sono porte girevoli per quanto riguarda la Juve ci sono porte girevoli e la situazione può cambiare da un momento all’altro.