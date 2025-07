Il Real Madrid fa tremare l’Inter: Perez vuole Barella

Il giocatore è finito nel mirino del club spagnolo. I Blancos vogliono piazzare un altro grande colpo e guardano così in casa nerazzurra

Sono i giorni e le ore di Ademola Lookman in casa Inter. I nerazzurri sognano ad occhi aperti il grande colpo: il nigeriano dell’Atalanta è un obiettivo concreto che Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono mettere a segno. Serve ovviamente ottenere l’accordo con i bergamaschi, che non hanno alcuna intenzione di fare sconti.

Nel frattempo, la dirigenza dell’Inter sta lavorando anche su altri tavoli: occorre, infatti, trovare una sistemazione ad Asllani, messo ufficialmente sul mercato, ma il club milanese deve prestare attenzione alla situazione legata ad Hakan Calhanoglu. Le sirene turche continuano a suonare. Si è fatto avanti anche il Fenerbahce e dopo aver chiuso l’affare Victor Osimhen, potrebbe rifarsi sotto il Galatasaray. Non resta che attendere sviluppi in merito.

In questa lunga è calda estate, dunque, qualcosa rispetto al passato può davvero cambiare. Due centrocampisti potrebbero fare le valigie, ma lì in mezzo al campo ci sono altri giocatori che non sono certi di rimanere.

L’Inter deve fare i conti con tanti interessi per Davide Frattesi. L’ex Sassuolo è difficile che vada via anche perché la valutazione fatta è davvero alta: i nerazzurri se ne priveranno solo difronte ad una proposta superiore ai 50 milioni di euro. Cristian Chivu, poi, è intenzionato a puntarci seriamente.

Calciomercato Inter, Perez pensa al grande colpo

Ma attenzione ad un altro elemento, uno dei più importanti della rosa: Nicolò Barella. Il nome del 28enne di Cagliari è da tempo sul taccuino dei migliori club del mondo, ma nessuno ha mosso passi concreti per strapparlo ai nerazzurri. Ciò è successo anche perché il calciatore sardo non ha mai espresso il desiderio di cambiare aria.

Ora però a pensare al centrocampista è il Real Madrid. A scriverlo è il quotidiano molto vicino ai Blancos, AS. Ma l’ex Cagliari è in ottima compagnia: nella lista di Florentino Perez, infatti, ci sono, infatti, anche Enzo Fernandez del Chelsea e Mac Allister del Liverpool. Il preferito in assoluto, però, è un altro, Rodrigo del Manchester City. Ma gli eventuali costi dell’operazione e la condizione fisica stanno spingendo i Blancos a fare altre valutazioni. L’Inter, dunque, ben presto potrebbe ritrovarsi il Real Madrid alla porta per chiedere informazioni per Nicolò Barella