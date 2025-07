DAZN annuncia i nuovi pacchetti per la stagione 2025/2026: 4 nuovi abbonamenti, ecco le novità – Calciomercato.it

Rimane la possibilità di pagamento con diversi piani: mensile, annuale pagabile in un’unica soluzione e annuale pagabile mensilmente

Nella mattinata di oggi DAZN, la piattaforma streaming detentrice dei diritti televisivi della Serie A in Italia, ha annunciato il nuovo listino prezzi per i vari pacchetti che si possono sottoscrivere.

Gli abbonamenti che si possono fare sono 4 diversi, ed ognuno di essi ha un prezzo e un offerta differente l’uno dall’altro.

Come in precedenza rimane la possibilità di pagamento con diversi piani: mensile, annuale pagabile in un’unica soluzione e annuale pagabile mensilmente.

I 4 pacchetti sono utilizzabili su due dispositivi per due riproduzioni simultanee sul medesimo indirizzo IP, tranne per il pacchetto Family che può essere diviso su due diversi indirizzi IP.

Da Sport a Goal, i pacchetti di Dazn per la stagione 2025/2026

I 4 pacchetti sono stati rinominati in: SPORT, FULL, FAMILY e GOAL:

Pacchetto SPORT

Il primo pacchetto con il piano mensile viene offerto al prezzo di 14,99€, mentre con il piano annuale il prezzo in una singola soluzione è di 99,00€ che equivalgono a 8,25€ al mese ed un risparmio di ben 80,00€. L’ultimo piano che prevede una sottoscrizione all’abbonamento sempre per un anno, ma pagabile mensilmente al prezzo di 11,99€ al mese per 12 mesi.

L’offerta è diretta agli amanti di tutti gli sport in generale. Con questo pacchetto saranno visibili tutto il meglio della pallavolo maschile, femminile, nazionale e internazionale; tutti gli Europei di basket 2025; il meglio dell’NFL e tutte le trasmissioni offerte da Eurosport come il grande tennis (Australian Open e Roland Garros), il ciclismo (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta) e gli sport invernali incluse le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Inoltre anche gli sport di combattimento come la UFC e la boxe.

Pacchetto FULL

Prevede per il piano mensile un prezzo di 44,99€, per il piano annuale pagabile in una singola soluzione 359,00€ ovvero 29,91 al mese ed un risparmio di 180,00€ rispetto allofferta senza vincoli e 34,99€ al mese per il piano annuale ma pagabile mensilmente, con un risparmio di 120,00€ rispetto al primo.

Questo pacchetto offre tutta la Serie A, la Serie B, La Liga spagonala, la Liga portoghese e la Serie A di calcio femminile, oltre a tutto ciò che è compreso nel pacchetto SPORT.

Pacchetto FAMILY

Viene offerto ad un prezzo di 69,99€ al mese per il piano senza vincoli, il piano annuale al prezzo di 599,00€ ovvero 49,91 al mese con un risparmi di 240,00€ ed infine il piano annuale pagabile mensilmente al prezzo di 59,99€ al mese ed un risparmio di 120€ rispetto al primo pacchetto.

Questo pacchetto è stato appositamente pensate per le famiglie e consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet differenti ed offre il massimo dell’esperienza DAZN, quindi tutto ciò che è compreso nel pacchetto FULL.

Pacchetto GOAL

Anche questo pacchetto prevede le tre diverse modalità di pagamento: 19,99€ al mese per l’abbonamento senza vincoli, 129,00 per quello annuale ovvero un prezzo di 10,75 al mese ed un risparmio di 110,00€ rispetto al primo ed infine quello l’abbonamento annuale pagabile mensilmente a 13,99€ al mese per un risparmio totale di 72,00€ rispetto a quello senza vincolo

Il pacchetto GOAL prevede nella sua offerta tutta la Serie B, le 3 partite di ogni giornata in coesclusiva di Serie A, la Serie A di calcio femminile, La Liga spagnola e la Liga portoghese.

Jacopo Weissy