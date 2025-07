Calhanoglu, Marotta all’attacco: “Richieste fantomatiche. Lo aspettiamo il 23”

Le parole del Presidente dell’Inter sulla telenovela che ha come protagonista il regista turco

Calhanoglu è ormai una telenovela (turca). Dopo il Galatasaray, che in casa Inter si è presentato con un’offerta definita spregiudicata, sul regista è piombato il Fenerbahce di Mourinho.

In Turchia emergono indiscrezioni di continuo, tra l’apertura di Calhanoglu al trasferimento negli storici rivali dell’amato (a parole) Galatasaray, a una possibile proposta inferiore ai 20 milioni.

Sull’argomento Calhanoglu è appena intervenuto Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter ha risposto un po’ stizzito: “Non vorrei diventasse un caso quando non lo è – ha esordito all’evento di presentazione della partnership con BYD – Siamo davanti a richieste fantomatiche che però a noi non arrivano mai: Calhanoglu lo aspettiamo il 23“, ossia mercoledì (3 giorni prima del ritiro) per i controlli medici al soleo.

In conclusione Marotta ha ribadito che il centrocampista “Non ha manifestato la volontà (almeno ufficialmente, ndr) di andare via“. La telenovela, insomma, continua…