Addio Juve, l’esterno al Napoli: “A queste cifre è perfetto”

Il calciatore si appresta a lasciare il club bianconero. Affare da oltre dieci milioni di euro: l’addio è praticamente certo

Ha giocato una buona stagione con la maglia della Juventus. Con Thiago Motta ha letteralmente sorpreso tutti, ritagliandosi un ruolo da protagonista. Ora, però, è tempo di fare le valigie.

L’addio al mondo bianconero per Samuel Mbangula è praticamente certo. Nelle scorse ore è stato raggiunto un accordo tra la Juventus e il Werder Brema, ma l’intesa sta facendo discutere parecchio: che il calciatore fosse ai saluti non era una novità, ma il prezzo (ritenuto basso da molti) non convince.

Di questa opinione è anche Giovanni Capuano, che sui social ha fatto sentire la propria voce.

#Mbangula viene venduto dalla #Juventus per 10 milioni più 3 di bonus. Due considerazioni: – se la Juve avesse dovuto prenderlo da una qualsiasi squadra belga, avrebbe pagato il doppio; – a queste cifre poteva essere perfetto per #Milan e #Napoli che cercano un esterno… — Giovanni Capuano (@capuanogio) July 20, 2025

Il messaggio del collega è chiaro: “Due considerazioni, se la Juve avesse dovuto prenderlo da una qualsiasi squadra belga, avrebbe pagato il doppio; a queste cifre poteva essere perfetto per Milan e Napoli, che cercano un esterno…“, scrive Giovanni Capuano.

Mbangula ancora in Serie A, ecco l’utima idea

Il post del giornalista è stato chiaramente preso d’assalto, con diversi commenti:

Ma a loro non lo vendevano — Carmelo Buttiglieri (@c_buttiglieri) July 20, 2025

A Napoli e Milan non sarebbe stato venduto a quelle cifre. Il prezzo varia. — MC (@Virus1979C) July 20, 2025

almeno hanno avuto la decenza di non venderlo ad una diretta rivale — surreale (@nataslieh) July 20, 2025

Le constatazioni di diversi tifosi sono certamente condivisibili, soprattutto se si fa riferimento al Napoli di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, che ha imposto una clausola anti-Serie A (più anti Juve, in realtà) per Victor Osimhen al Galatasaray. Una mossa che testimonia come i rapporti tra il club partenopeo e quello bianconero non siano affatto idilliaci.

Sono invece ottimi quelli tra Milan e Juventus, ma Samuel Mbangula non è mai stato realmente un pensiero per Giorgio Furlani e Igli Tare. È vero che il Diavolo sta valutando l’acquisto di un esterno d’attacco, ma al momento non si tratta di una priorità. Prima, infatti, sarà necessario cedere sia Samu Chukwueze che Noah Okafor.