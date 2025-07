Svolta Juve-Milan, ora è diventato un caso: la risolvono con meno di 20 milioni

Le due big di Serie A pronte a sfidarsi nuovamente per una grande occasione sul mercato proveniente dalla Spagna: vuole andare via

Metà luglio è scattato, i vari ritiri in Serie A sono ormai partiti da qualche giorno ad eccezione di Inter e Juventus che torneranno a sudare il 24 dopo il Mondiale per Club. L’estate del mercato è già entrata nel vivo, anche se solamente il Napoli ha già quasi ultimato le operazioni in entrata. Ha preso due difensori, un centrocampista e due attaccanti, tutti di grande peso. Il Milan ha pescato Modric tra gli svincolati e Ricci nello stesso reparto, sta cercando di chiudere per i terzini dopo la cessione di Theo Hernandez. L’Inter ha acquistato tre calciatori per allungare la rosa e investire, ma manca qualcosa. La Juve è impantanata in qualche cessione dopo l’arrivo di David.

Tutte in ogni caso monitorano le varie occasioni in giro per l’Europa, anche dalle big. Tra queste c’è magari anche qualche vecchio pallino che può tornare comodissimo, visto che di risorse – Napoli a parte – non è che ce ne siano di enormi. Il centrocampo è uno dei reparti più complicati da sistemare, servono giocatori magari esperti ma non troppo in grado di coniugare qualità e quantità, magari anche un po’ di duttilità. In questo senso l’ennesima chance può arrivare di nuovo dal Real Madrid, alle prese con quello che in Spagna definiscono ormai un ‘caso’. Parliamo di Dani Ceballos, che da anni è giocatore importante per i Blancos ma sempre secondario. E nonostante gli addii di Kroos e Modric il destino sembra sempre lo stesso anche con Xabi Alonso.

Ceballos cerca spazio e valuta l’addio al Real Madrid: Juve e Milan in agguato

“Sono aperto a tutto”, ha detto lunedì scorso al suo arrivo a Siviglia per qualche giorno di riposo. Ceballos sta riflettendo, il suo ostacolo è quello dell’ingaggio che resta alto e rende non semplice il suo spostamento. In America non ha giocato una sola partita da titolare, con appena 73 minuti complessivi in campo. La sua situazione – riporta ‘AS’ – è molto delicata. E si profila una stagione con ancora più ostacoli per lui: Valverde, Tchouameni, Bellingham, Güler e Camavinga.

Lo spagnolo pensa quindi di cambiare aria, col Betis che può essere in pole: è lì che è cresciuto ed esploso. Ma il club andaluso non ha le idee particolarmente chiare e così pure il giocatore. Il Real però vuole 20 milioni mentre il Betis non si spingerebbe oltre i 10. E poi appunto lo stipendio da oltre 4 milioni all’anno. E a Chamartin non vedono di buon occhio un eventuale prestito con parte dell’ingaggio da coprire. Ostacoli economici importanti, che non sarebbero però così insormontabili per Juve e Milan, le due società di Serie A accostate a Ceballos in questi giorni. Il Real non lo ha messo alla porta, ma se lo vorrà valuterà la cessione.

Il centrocampista vuole giocare da protagonista per guadagnarsi la chiamata della nazionale al Mondiale del prossimo anno negli USA. Entrambe le italiane possono sicuramente valutare il suo profilo, magari più avanti nel mercato consapevoli di poter strappare un prezzo più favorevole. Ma il gradimento è abbastanza noto ed evidente nei suoi confronti. Ad agosto si può scatenare un duello, con la Juve che ovviamente dovrebbe prima cedere almeno Douglas Luiz.