Juventus, svolta per il ds: porta il nuovo centrale per Tudor

La Juventus si sta attivando per il nuovo direttore sportivo e può arrivare con lui anche il centrale di difesa chiesto da Igor Tudor. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Per i bianconeri, come è noto, sono ore a dir poco frenetiche in sede di calciomercato, dal momento che si sta lavorando per regalare ad Igor Tudor i rinforzi di cui ha bisogno. Che sono disseminati un po’ in ogni reparto e che per questo richiedono una massima attenzione. Il margine di errore, dopo i disastri degli ultimi anni, di fatto non c’è margine di errore. Bisogna trovare dei calciatori forti, pronti a reggere delle pressioni di primo piano ma che non costino troppo. In tal senso, la figura del direttore sportivo che andrà ad affiancare Comolli sarà fondamentale.

Nelle ultime ore sta prendendo piede via via la figura di Rui Braz, che è pronto a lasciare il Benfica e che potrebbe essere una soluzione spendibile. Soprattutto visto l’ottimo lavoro che ha fatto con il club lusitano. In tal senso, con lui può arrivare anche il nuovo difensore della Juventus, club che da tempo sta inseguendo questo obiettivo pur senza riuscire a trovare la quadra fino a questo momento. Adesso può arrivare una svolta significativa ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Juventus, occhi in casa Benfica per un nuovo centrale: le ultime

Dal Benfica storicamente sono sempre arrivati in Serie A calciatori di alto livello, dal momento che opera da anni come una autentica fucina di talenti. In tal senso, c’è adesso una potenziale svolta in casa Juve da registrare nel caso in cui, come pare, si dovesse affondare il colpo per davvero su Braz. Stando a quanto raccontato da SpazioJuve, infatti, la Juventus con questo direttore sportivo può pensare di tornare all’assalto per un vecchio pallino. Stiamo parlando del gigante della difesa Antonio Silva.

Classe 2003, nonostante la sua giovane età ha dimostrato già di aver raggiunto degli elevatissimi standard di rendimento e la Juve ne sta seguendo la traiettoria ormai da diverso tempo. Dal momento che non è un nome nuovo, i bianconeri sanno che per ottenere il via libera serve comunque una offerta intorno ai 25-30 milioni di euro per convincere il Benfica a lasciarlo partire.

Una cifra che i bianconeri potrebbero decidere di muovere soprattutto se in difesa si dovesse concretizzare una cessione tra Kelly e Savona, dal momento che entrambi sono al centro di diversi rumors. Tutto questo mentre procede la sfida tra Juventus ed Inter per Leoni.