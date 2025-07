Juventus, blitz per il colombiano: affare in Premier

Una nuova svolta dalla Premier per mettere a segno un nuovo colpo a sorpresa dalla Premier. Spunta l’affare per il colombiano pronto a sbarcare a Torino

Un momento decisivo per mettere a segno nuovi innesti di qualità in vista della prossima stagione. Ecco la nuova occasione a sorpresa per il futuro: spunta l’affare dalla Premier League, può arrivare subito il colombiano.

La dirigenza bianconera è ancora molto attiva per ingaggiare i migliori prospetti in Premier League. La Juventus non vede l’ora di tornare a lottare in ottica Scudetto dando filo da torcere alle big Napoli ed Inter. Nuova svolta dalla Premier per conoscere così il nuovo affare in casa bianconera: il colombiano è pronto a sbarcare a Torino per iniziare così la nuova avventura. Il dg Comolli non vede l’ora di ingaggiare i migliori prospetti in circolazione: scopriamo subito il nuovo rinforzo proveniente della Nazionale colombiano.

Juventus, nuova svolta dalla Premier: affare colombiano

Secondo quanto riferito dal portale antena2, la Juventus è interessata al terzino destro del Crystal Palace, Daniel Munoz, anche se ha rinnovato da poco il suo contratto con il club londinese. Le difficoltà finanziarie della compagine inglese potrebbe far cambiare gli scenari in Serie A. Il calciatore sudamericano è pronto per trasferirsi in Serie A per vestire la maglia prestigiosa della Juventus: la tentazione bianconera è sempre molto avvincente.

Munoz potrebbe così essere il nuovo rinforzo a sorpresa per incrementare il tasso tecnico della Juventus dopo l’addio di Weah. Un profilo interessante proveniente dalla Premier League: il dg Comolli è scatenato per ambire a grandi palcoscenici in ottica futura. Una voglia immensa per mettere subito nero su bianco in vista della prossima stagione. Il terzino colombiano non vede l’ora di cambiare aria per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Una novità assoluta per un nuovo colpo a sorpresa in ottica futura. Munoz cercherà così di accettare una nuova sfida per il difensore nativo di Amalfi. Una svolta decisiva per continuare ad essere protagonisti per la campagna acquisti estiva: la Juventus non vuole badare a spese per mettere a segno nuovi colpi di spessore internazionale.

Ormai ci siamo per iniziare così il nuovo ritiro bianconero dopo le fatiche del Mondiale per Club. Tudor non vede l’ora di ritrovare la quadra in ottica futura: la Champions sarà un appuntamento importante per i bianconeri.