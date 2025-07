Incubo esclusione dalle Coppe: top club nel mirino UEFA

Un nuovo caso è pronto ad esplodere da un momento all’altro, sparigliando letteralmente le carte e aprendo le porte a scenari clamorosi

Non sono pochi i temi che continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Oltre alle tante indiscrezioni legate agli affari di mercato, infatti, impossibile non menzionare anche le vicende extra-campo che continuano a tenere banco. Tra queste, lo spauracchio concernente i parametri UEFA in merito al Fair Play Finanziario rappresenta un autentico punto di non ritorno.

Come noto, non sono pochi i club che in tempi e in modi diversi si sono visti infliggere punti di penalizzazione o comunque sanzioni per non aver rispettato in toto i paletti economico-finanziari. Scenario che ha riguardato club italiani e non solo. In un mosaico ancora tutto da costruire in vista della prossima stagione, infatti, l’UEFA ha già lanciato dei segnali inequivocabili. L’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra si incanala proprio in questa direzione. Secondo quanto riferito dal Times, infatti, sia il Chelsea e l’Aston Villa sarebbero sotto osservazione soprattutto per quanto riguarda la compravendita – e dunque gli affari di mercato – che vedono protagonisti i due club.

Possibile esclusione dalle Coppe? Ecco come stanno le cose

In particolare, sotto la lente di ingrandimento delle autorità competenti ci sarebbe la volontà di capire se ed eventualmente lungo quali direzioni alcune trattative siano ‘gonfiate’ ad hoc in maniera tale da garantire benefici importanti in termini di bilancio. Una problematica che, come osservato anche da Calcio e Finanza, è stato oggetto di discussione in questi mesi dal momento che alcuni club avrebbero sollevato il problema per sollecitare una maggiore attenzione in merito alle trattative effettivamente portate a termine con il loro annesso impatto a bilancio.

Non a caso proprio la UEFA aveva posto l’accento – tra le altre – proprio sulle trattativa tra Chelsea e Aston Villa. In particolar modo aveva fatto storcere il naso lo scambio che aveva portato Kellyman a vestire la maglia dei Blues per 19 milioni di sterline e Ian Maatsen fare il percorso inverso per una cifra di poco superiore ai 43 milioni di euro. Consapevoli del rischio di incorrere in ulteriori provvedimenti rispetto a quelle già effettivamente ricevuti – una stangata da 31 milioni di euro per il Chelsea e una multa di 11 milioni per l’Aston Villa – i due club, informa il Times, avrebbero memorizzato le richieste UEFA. In caso di mancato rispetto, del resto, le sanzioni sarebbero molto più severe e porterebbero all’esclusione dalle Coppe per la compagine londinese e per la squadra di Birmingham.