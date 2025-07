Svolta Kolo Muani: Juve anticipata, sarà il nuovo bomber

Il futuro del francese è ancora tutto da scrivere. E un club sembra essere pronto a muoversi per strappare il calciatore ai bianconeri

La Juventus punta sulla conferma di Kolo Muani, ma non si tratta di una operazione facile. La richiesta del PSG in questo momento non è assolutamente diversa dalle altre e tutto ciò rende davvero difficile arrivare ad una fumata bianca. E il francese potrebbe firmare con un altro club.

Secondo le informazioni di footmercato.net, un club si è mosso per Kolo Muani e la Juventus rischia di essere anticipata nella corsa al francese. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà capire cosa potrà succedere nel prossimo futuro. La certezza in questo momento è rappresentata dal fatto che il giocatore lascerà il PSG. Poi nel corso delle settimane capiremo chi la spunterà. Le intenzioni del calciatore sono sicuramente molto chiare, ma si dovranno convincere anche i francesi e non si preannuncia affatto una cosa facile.

Calciomercato: niente Juve, prendono Kolo Muani

La Juventus è stata la prima a squadra a muoversi per Kolo Muani dopo una stagione naturalmente di livello proprio con i bianconeri, ma trovare l’accordo con il PSG non è assolutamente facile. Per il momento le distanze fra le parti sono importanti e questo sta consentendo ad altri club di inserirsi nella corsa e magari andare a chiudere una operazione che, come detto in precedenza, non è semplice.

Secondo le informazioni di footmercato.net, il Manchester United si è inserito nella corsa a Kolo Muani. I Red Devils sono alla ricerca di un attaccante in questo calciomercato e il nome del francese è sicuramente da tenere in considerazione visto che parliamo di un giocatore di assoluto livello e che potrebbe dare una mano molto importante anche allo stesso Amorim. Naturalmente il club inglese ha una disponibilità economica maggiore rispetto alla Juventus.

La Juventus spera di riuscire a sfruttare l’accordo e la volontà di Kolo Muani di vestire ancora bianconero, ma il Manchester United resta una insidia per la Vecchia Signora in questo calciomercato. C’è anche da sottolineare che non è da escludere un intreccio proprio fra le due squadre. Comolli è sulle tracce di tracce di Hojlund e l’arrivo di Kolo Muani porterebbe gli inglesi a liberare più facilmente il danese. Vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.