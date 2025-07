Rashford il piano C del Barcellona: si può chiudere presto, i dettagli | CM.IT

Il fratello-agente dell’inglese è atteso in città assieme agli intermediari per chiudere l’operazione

Con la Juve non c’è mai stato nulla, se non semplici richieste d’informazioni (tanti club hanno fatto lo stesso) senza andare oltre a causa dell’elevato ingaggio.

Il 12 luglio vi avevamo parlato del Barcellona come, in quel momento, unica pista concreta per Marcus Rashford. Le informazioni raccolte oggi da Calciomercato.it confermano che i blaugrana, dopo i nuovi contatti di questi giorni, sono vicini alla definizione dell’affare.

Il fratello/agente di Rashford e i diversi intermediari coinvolti nell’operazione (almeno uno di questi è legatissimo a Laporta) sono attesi a Barcellona per definire tutti gli ultimi dettagli. Incluse pure le modalità di pagamento.

Il Barcellona punta a prendere il classe ’97, il piano C dopo Nico Williams (la prima scelta, ma ha rinnovato con l’Athletic) e Luis Diaz (il Liverpool ha sparato altissimo) in prestito oneroso sui 10 milioni con diritto di riscatto sui 30 più bonus. Un totale sui 40/45 milioni che è la cifra chiesta dal Manchester United, oltre che quella fissata per il riscatto da parte dell’Aston Villa.

Rashford-Barcellona, intesa di massima per ‘spalmare’ l’ingaggio

Lo United vorrebbe garantito l’obbligo, perché il suo obiettivo è disfarsi una volta per tutte del cartellino di Rashford, il quale ha già un accordo col Barça per spalmare il suo ricco ingaggio, circa 13 milioni di base fissa, in un nuovo contratto fino a giugno 2029.

Per la prossima stagione, lo stipendio dell’attaccante potrebbe essere coperto quasi interamente (circa 11/12 milioni) dal Barça, l’unica destinazione fin qui accettata da Rashford. Per lui si è fatto avanti pure l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ma nella sua testa ci sono solo i blaugrana.

I catalani sarebbero poi chiamati a fargli spazio in rosa, cioè a cedere qualche esubero per poterlo iscrivere nella Liga rispettando i paletti del salary cup. Tutt’altro che una formalità, come ha dimostrato il ‘caso’ Dani Olmo l’anno scorso.