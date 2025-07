Milan, PSG su Leao: lo scambio porta il nuovo attaccante

Il Milan deve fare i conti con il vivo interesse del Paris Saint Germain per Rafa Leao e questo può aprire le porte ad uno scambio che porterebbe in dote il nuovo attaccante da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime notizie.

In casa rossonera la situazione è in continuo divenire, con Igli Tare che deve provare a cogliere tutte le migliori occasioni che arrivano. Sicuramente in entrata, ma anche in uscita. Da questo punto di vista, è evidente che per il Milan ci sono alcuni punti fermi in questa rosa e Rafa Leao è senza ombra di dubbio uno di questi. Si tratta del calciatore attorno al quale Massimiliano Allegri ha intenzione di costruire l’attacco del suo gruppo, ma da questo punto di vista ci sono in maniera del tutto inevitabile delle nuvole che compaiono all’orizzonte.

L’interessamento da parte del Paris Saint Germain nei confronti dello stesso Leao, con Luis Enrique che andrebbe a comporre con il portoghese un attacco atomico e pieno di talenti. In tal senso, il Milan può pensare di sacrificare il portoghese per avere in dote, oltre ad un ricco gruzzoletto, anche il nuovo bomber che sta cercando con tanto interesse Massimiliano Allegri, nella assoluta consapevolezza del fatto che il solo Santiago Gimenez non può bastare lì in avanti. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Milan, nuovo attaccante per Allegri: scambio con Leao, le ultime

Il portoghese continua ad attirare l’interesse di tanti club su scala internazionale, ma fino a questo momento nessuno di loro è riuscito a trovare la quadra, come si suole dire. In tal senso, è dei giorni scorsi la notizia che il Paris Saint Germain è tornato a pensare a lui e si tratta di uno di quei club che ha disponibilità praticamente illimitate e poco importante se solo a gennaio, nello stesso ruolo di Rafa Leao, sono stati spesi 75 milioni per Kvaratskhelia. Ed andiamo a vedere le ultime, dal momento che ci sono risvolti significativi.

Stando a quanto raccontato da Sacha Tavolieri, noto giornalista ed esperto di mercato internazionale, il Milan ha messo nel mirino Gonçalo Ramos, forte bomber di proprietà del Paris Saint Germain. Il portoghese vorrebbe giocare con maggiore continuità e, per questo motivo, le parti potrebbero trovare la quadra sulla base di uno scambio capace di accontentare e di far felici tutte le parti in causa. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma si tratta di una soluzione da tenere in considerazione per il futuro del Milan.