Inter, Mourinho vuole Calhanoglu: il sostituto arriva dal Portogallo

José Mourinho, attualmente in forza al Fenerbahce, ha messo gli occhi su Hakan Calhanoglu ed in tal senso il sostituto del turco può arrivare direttamente dal Portogallo. Ed è davvero perfetto per Cristian Chivu. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Per i nerazzurri è tornato di grande attualità il nome di Hakan Calhanoglu. Il turco sembrava essere destinato alla permanenza, ma tutto è cambiato in queste ore. In prima battuta la squadra che si è mossa di più per l’ex Milan è stata senza ombra di dubbio il Galatasaray, che però non è riuscito ad accontentare le legittime richieste dell’Inter. Adesso, però, è un altro club turco a muoversi in maniera importante per lui e si tratta del Fenerbahce di José Mourinho, che vorrebbe fare di lui il centro del suo progetto.

Si tratta di una pista interessante, dal momento che il club in questione ha discrete risorse in termini economici e può far partire l’assalto. Ma, ovviamente, lo farà solo ed esclusivamente nel caso in cui dovesse trovare la quadra con il calciatore. Da tempo si parla di un cambio di modulo da parte di Cristian Chivu, che sembra intenzionato a puntare sul 3-4-2-1 sacrificando, dunque, il regista per puntare sul un calciatore che possa dare maggior estro sulla trequarti. In tal senso, attenzione a questo profilo che arriva direttamente dal Portogallo.

Inter, nuovo centrocampista per Chivu: ecco il portoghese

Ovviamente, se il cambiamento di modulo con Lookman si dovesse concretizzare, servirà un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle di Hakan Calhanoglu. In tal senso, arriva adesso un colpo di scena non di poco conto. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, l’Inter ha messo nel mirino Joao Palhinha, roccioso centrocampista portoghese di proprietà del Bayern Monaco e che viene considerato come il possibile sostituto proprio del regista turco.

Dopo tanti anni ad altissimi livelli in Premier League, il centrocampista lusitano non si è riuscito ad imporre al Bayern Monaco e, per questo motivo, può dire addio nonostante un investimento superiore ai 50 milioni di euro fatto per lui dai bavaresi. In tal senso, a quanto pare la sua valutazione si è quasi dimezzata e, da questo punto di vista, all’Inter potrebbe bastare una proposta da 30 milioni di euro per convincere il Bayern a lasciarlo partire.

Insomma, può essere un affare a basso costo di estremo interesse per Chivu, per il quale il 3-4-2-1 con Palhinha e Lookman può diventare una realtà ed una opzione tattica a dir poco concreta. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.