Lookman all’Inter, la Juve contrattacca: affare sensazionale

Pronti a rispondere al colpo dei nerazzurri. I bianconeri e i rossoneri sognano in grande come la squadra di Marotta

Ademola Lookman all’Inter è la trattativa del momento. Le attenzioni del popolo nerazzurro sono puntate sull’attaccante che Beppe Marotta vuole regalare a Cristian Chivu, per rianimare un gruppo reduce da diverse delusioni.

Dopo la finale di Champions League persa per 5 a 0 e un’eliminazione bruciante al Mondiale per Club, per mano del Fluminense, non sono stati giorni facili per i sostenitori del club milanese, che adesso sognano in grande. Lookman, per il quale va ancora trovato l’accordo con l’Atalanta, sarebbe chiaramente un colpo da novanta: un acquisto che farebbe felici tutti i tifosi dell’Inter, suscitando un pizzico d’invidia tra quelli di Juventus e Milan.

Così, agli utenti X di Calciomercato.it, la redazione ha chiesto quale colpo servirebbe alle altre big per rispondere ai nerazzurri nella corsa scudetto.

L’opzione Federico Chiesa al Napoli è stata decisamente la meno votata, con solo il 9,5%. I campioni d’Italia stanno già facendo sognare i propri sostenitori con un mercato importante: queste sono le ore di Lucca in azzurro, che fa seguito all’arrivo di Noa Lang. Ma Antonio Conte abbraccerà presto anche Beukema, dopo aver accolto De Bruyne.

Colpo Lookman, Milan e Juve non stanno a guardare

Le attenzioni si sono quindi concentrate soprattutto su Juventus e Milan, le altre due opzioni del sondaggio.

A vincere è stato Marcus Thuram in bianconero, un’idea nata qualche settimana fa che potrebbe decollare solo se fosse il calciatore a spingere per un trasferimento a Torino, dove ritroverebbe il fratello. Va detto che trovare poi un accordo con l’Inter non sarebbe facile: difficilmente i nerazzurri, infatti, si accontenterebbero di meno di 70 milioni di euro.

📊MOMENTO SONDAGGIO! L’#Inter all’assalto di #Lookman: quale colpo servirebbe alle altre big per rispondere nella corsa scudetto? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 17, 2025

L’opzione Thuram alla Juventus, come detto, è stata la più votata con il 45,9%, precedendo di pochissimo quella che prevede Dusan Vlahovic al Milan (44,6%). Il serbo in rossonero è un’idea plausibile che potrebbe concretizzarsi nella seconda metà di agosto. D’altronde, Massimiliano Allegri e Igli Tare hanno avuto diversi contatti con l’ex Fiorentina: se Vlahovic dovesse dire sì a una proposta da circa 6 milioni di euro netti a stagione, allora l’affare diventerebbe davvero possibile. Il calciomercato è ancora lungo e le sorprese sono davvero dietro l’angolo.