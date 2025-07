Nuovo scontro tra Leao e Antonio Cassano: “Per impressionare le ragazze”

Risposta social dell’attaccante rossonero a una delle ultime aspre critiche rivoltegli dall’ex fantasista di Bari vecchia

Ennesimo scontro a distanza tra Antonio Cassano e Rafael Leao.

Questa volta il portoghese non ha replicato solo con le consuete emoticon, ma ha parlato o meglio scritto su X condividendo il post di un utente (Frank Khalid OBE, imprenditore londinese con 1,2 milioni di followers) che riportava alcune dichiarazioni al veleno di ‘FantAntonio’ contro di lui.

“È come se giocasse per impressionare le ragazze, non per vincere le partite”, così Cassano in uno degli ultimi attacchi diretti all’attaccante rossonero. Leao ha retwittato il post e aggiunto il suo commento alle parole dell’ex fantasista di Bari vecchia.

“Lui mi ama molto”, ha scritto Leao sul quale Allegri – un altro big del calcio italiano nel mirino di Cassano – punta molto per rilanciare il Milan dopo una stagione drammatica, sportivamente parlando.

He loves me so much 😭😭😭 https://t.co/WCbNMM83M9 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) July 17, 2025

Staremo a vedere se Cassano controreplicherà in qualche modo al commento sarcastico del classe ’99, da lui criticato pesantemente ogni qualvolta è stato chiamato ad analizzare una sua prestazione.