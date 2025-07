Kolo Muani torna al PSG e Gimenez alla Juve: “Per qualsiasi cosa”

Il messicano è arrivato al Milan lo scorso gennaio per circa 35 milioni di euro, ma già non è un intoccabile. Concreta la pista Vlahovic per i rossoneri

Le ultime notizie dalla Francia non sorridono alla Juventus e a quei tifosi bianconeri che vorrebbero vedere Kolo Muani con la maglia bianconera anche nella prossima stagione.

Stando a ‘L’Equipe’, la Juve non è riuscita a trovare un accordo col Paris Saint-Germain per la conferma (attraverso un nuovo prestito, con annesso diritto/obbligo) a Torino dell’attaccante francese.

Il classe ’98 è atteso mercoledì prossimo a Parigi per iniziare la preparazione col PSG in vista della prossima stagione.

L’affare, però, non è saltato definitivamente. Del resto Kolo Muani non rientra nei piani futuri di Luis Enrique, e la sua volontà è quella di proseguire l’avventura a Torino iniziata nello scorso gennaio.

Vediamo se Comolli e soci riusciranno a trovare un accordo nelle prossime settimane, intanto la notizia del quotidiano transalpino ha incendiato i social. Su X si sono scatenati gli juventini, molti dei quali delusi dal mancato ritorno – almeno per ora – di Kolo Muani.

Siccome il mercato si vive ormai soprattutto sui social, in particolare sull’ex Twitter, qualcuno ha già stilato un elenco di nomi alternativi al 26enne di Bondy.

Nella lista figurano nomi pesanti, da Darwin Nunez (trattato dal Napoli in queste settimane) a Boniface nel mirino del Milan, passando per Hojlund (mollato dall’Inter) e Vlahovic (tenerlo fino a scadenza) fino a Santiago Gimenez.

Il messicano in forza al Milan ha subito avuto qualche feedback positivo. Una utente di nome Emma prenderebbe proprio lui per rimpiazzare Kolo Muani: “Per Santi Gimenez qualsiasi cosa”, scrive.

Alternative plausibili a Kolo Muani rimaste:

– Darwin Nunez

– Gonçalo Ramos

– Nicolas Jackson

– Victor Boniface

– Rasmus Hojlund

– Gabriel Jesus

– Santi Gimenez

– Richarlison

– Patrick Schick – tenere Vlahovic a scadenza — Damiano APOCALISSE (@Damiano_JJ) July 17, 2025

Hojlund in prestito con obbligo — Daniele Volpe (@DanieleVolpe7) July 17, 2025

Per Santi Giménez qualsiasi cosa — Emma⭐⭐⭐ (@emma_prove07) July 17, 2025

Khephren depresso un’intera stagione perché non avete preso Kolo Muani, grazie ragazzi❤️ — maria rosaria (@juveobsessed) July 17, 2025

Gimenez-Juve fantamercato: Milan, Vlahovic pista concreta

Naturalmente Gimenez-Juve non è una pista reale. Parliamo ad oggi di fantamercato, cosa che invece non è l’ipotesi di un trasferimento di Vlahovic al Milan. Tare e Allegri lo stimano, se dovesse davvero risolvere il contratto con la Juventus…