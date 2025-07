Dal retroscena De Rossi al paragone Colpani-Palmer: come riparte il nuovo Monza | CM.IT

Si apre una nuova era in casa Monza: la nuova proprietà punta su Bianco, Baldissoni e Burdisso al lavoro per una stagione da protagonisti in Serie B

Tutto nuovo al Monza. Dal tecnico alla dirigenza, nel giorno della presentazione di Paolo Bianco sulla panchina del club brianzolo, che ripartirà dalla Serie B dopo la retrocessione nell’ultimo campionato di A.

Mercoledì il nuovo allenatore è stato presentato nella cornice dell’U-Power Stadium, con al suo fianco Nicolas Burdisso in conferenza stampa. Anche l’ex difensore argentino è una new entry in Brianza, dopo il ribaltone in società che ha portato il Monza nelle mani del fondo americano Becket Layne Ventures. Il punto di riferimento In Italia dei nuovi proprietari sarà l’ex Roma Mauro Baldissoni, nuovo Ceo del club e presente anche lui ieri nel giorno della presentazione di Bianco.

Il closing per il passaggio delle quote di maggioranza (80%) avverrà intorno alla metà di settembre, con Fininvest che uscirà definitivamente fuori tra un anno. All’U-Power Stadium spiccava l’assenza di Adriano Galliani, ufficialmente impegnato in Senato. L’ormai ex Ad potrebbe comunque restare (con un ruolo più istituzionale che operativo), in attesa che il gruppo Berlusconi di sfili totalmente dal Monza.

Monza, Bianco confermato e nessun affondo per De Rossi. Pessina e Colpani sempre in bilico

In questa fase transitoria – come ammesso dallo stesso Burdisso in conferenza – gli uomini della nuova proprietà hanno già comunque preso pieno possesso della fase operativa, confermando in primis Bianco in panchina.

L’ex Frosinone e Modena era una scelta di Galliani per il dopo Nesta e ha convinto anche il duo Baldissoni-Burdisso che ha confermato la totale fiducia al tecnico. Nelle scorse settimane – nel pieno del passaggio societario – si era parlato per la guida tecnica anche di Daniele De Rossi, profilo però che come raccolto da Calciomercato.it non è stato mai realmente sondato dal Monza che ha puntato sulla conferma di Bianco. L’ex Roma peraltro ambiva a una panchina in Serie A e in cadetteria avrebbe sposato solo un progetto forte o una squadra blasonata come ad esempio il Palermo.

🗣️ #Bianco sul futuro di #Colpani alla domanda di@calciomercatoit: “Mi auguro che passare restare, ha grandi qualità. Per caratteristiche somiglia a Cole #Palmer. L’anno scorso aveva le sue ambizioni alla #Fiorentina, farei carte false per tenerlo al #Monza” pic.twitter.com/lO9kEn9QFk — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 16, 2025

In casa Monza intanto resta l’incertezza sul futuro di alcuni big come capitan Pessina e Colpani, quest’ultimo finito anche nel mirino del Valencia. Bianco, alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it in conferenza stampa, ha le idee chiare sul ‘Flaco’ ex Fiorentina: “Mi auguro che possa restare, è un giocatore di altissimo livello e con grandi qualità. Per caratteristiche somiglia a Cole Palmer e gli ho detto se l’aveva visto durante il Mondiale. L’anno scorso aveva delle ambizioni alla Fiorentina, adesso è tornato e farei carte false per tenerlo. Però deve avere la giusta motivazione”.