Nuovo club in Serie A per Zaniolo? Ecco come stanno le cose | ESCLUSIVO

Il fantasista toscano è tornato al Galatasaray dopo i prestiti all’Atalanta e alla Fiorentina. La verità sul suo possibile ritorno in Italia

Nicolò Zaniolo va a caccia di una nuova squadra disposta a puntare su di lui. Compiuti 26 anni due settimane fa, per il trequartista nativo di Massa è tempo di maturare. Roberto Mancini era stato il primo a individuare le sue qualità, convocandolo in Nazionale prima ancora dell’esordio con la Roma. Proprio in giallorosso i suoi anni migliori a livello di prestazioni, culminati con la conquista della Conference League grazie al suo gol in finale.

Poi lo scontro con Mourinho e l’inizio del suo pellegrinaggio, con la cessione al Galatasaray nel gennaio 2023. Quindi i vari prestiti, prima all’Aston Villa in Premier League e la passata stagione trascorsa a metà tra Atalanta e Fiorentina, che non hanno deciso di riscattarlo. In questi giorni di Zaniolo si è parlato più per vicende extra campo, visto che ha deciso di patteggiare una multa da 15mila euro dopo il brutto episodio di Roma-Fiorentina Primavera.

Sul fronte mercato, invece, tutto tace. Calciomercato.it ha contattato una fonte interna al club turco il quale ha rivelato che ad oggi non sono arrivate offerte né richieste ufficiali al Galatasaray per Zaniolo. Non trovano conferme le voci sul Torino né su altre società della Serie A. Per adesso farà il precampionato con la squadra di Okan Buruk (con cui ha un contratto fino al 2027 e ieri a segno nella prima amichevole, ndr) in attesa di trovare una nuova sistemazione, in prestito o a titolo definitivo.