Milan, affare da oltre 100 milioni: il prezzo è fissato

In casa rossonera il mercato deve ancora svoltare e nel frattempo ecco che il prezzo del giocatore è stato fissato

L’arrivo di Luka Modric ha portato entusiasmo, ma certamente non può bastare. Il centrocampista croato approda al Milan a parametro zero, pronto a coronare il sogno di giocare per la squadra per cui tifava da bambino, quella del suo idolo Zvonimir Boban.

Oltre a Modric e Ricci però non ci sono altri nuovi innesti ufficializzati dal club rossonero, che ora dovrà cercare di regalare nuovi volti a Massimiliano Allegri. Serviranno certamente due terzini, uno a destra e uno a sinistra, oltre ad un centrocampista e un nuovo attaccante. E per questo ruolo diversi sono i nomi accostati al Milan. Profili proposti e valutati con attenzione, qualcuno più e qualcun altro meno costoso. Da Dusan Vlahovic, che Massimiliano Allegri ha già avuto a disposizione e che ben conosce, a Victor Boniface, profilo molto gradito. Passando per Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta e Breel Embolo, fino a Nicolas Jackson. Il senegalese è un nome che piace da tempo in casa rossonera ma, un po’ come Darwin Nunez, sembra avere costi davvero eccessivi.

Milan, il Chelsea chiede 115 milioni per Jackson

Jackson piace in casa Milan sin dai tempi del Villarreal, ma l’affare per i rossoneri sembra farsi assai complesso. Sia per i rapporti con il Chelsea, che dopo il rifiuto per Maignan e l’ostacolo Doue (lo Strasburgo potrebbe essere benissimo definita come ‘filiale’ dei ‘Blues’) si sono un po’ incrinati, ma anche per il costo del cartellino.

Il ‘Sun’ infatti riferisce che il club londinese ha chiesto 115 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Una cifra monstre e inarrivabile per il Milan. Una pretesa altissima, anche se Jackson è ormai stato retrocesso a terzo attaccante della rosa di Maresca visti gli acquisti di Delap e Joao Pedro. Bisognerà capire se il giocatore intenderà giocarsi le proprie carte oppure se forzerà la mano per la cessione.

A complicare ulteriormente le cose però c’è la concorrenza di Aston Villa e Manchester United. Emery conosce bene il giocatore, è stato il primo a lanciarlo tra i professionisti e sarebbe felice di averlo a Birmingham. Lo United invece ha aggiunto Jackson alla lista dei papabili, anche se il primo nome per l’attacco resta quello di Mbeumo del Brentford.