Gasperini, Capozucca annuncia: “L’ho visto mercoledì. Alla Roma arriveranno grandi acquisti”

L’ex dirigente del Genoa ha parlato in esclusiva alla trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda su youtube

“Gasperini per me è un fratello, è stato una scoperta per me quando l’ho preso al Genoa e il Grifone è cresciuto come tutte le piazze dove lui è stato”. Così Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato del tecnico piemontese, in un’intervista a ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda su youtube.

“Gasperini è un top europeo, basti vedere che cosa ha fatto a Bergamo. Mercoledì ero con lui, ha un entusiasmo incredibile per questa nuova avventura. Malumore per il mercato? Queste situazioni, se ci fossero davvero state, lo galvanizzano ancora di più”.

Il lavoro di Gasperini avrà in ogni caso un impatto molto importante sui calciatori. “Sulla valorizzazione dei giocatori non c’è dubbio, porta a maggiorare soprattutto i giovani. Per quanto riguarda il mercato lui indica i ruoli in cui ha necessità, poi è normale che se uno gli propone un giocatore lo vede. Non si fossilizza quindi su determinati profili. Purtroppo la Roma ha un mercato fermo in questo momento, ma si sbloccherà e arriveranno acquisti importanti”.

“Il sorriso di Gasperini come quello di un bambino”

Ai tifosi è rimasta impressa l’immagine di un Gasperini super sorridente, nel giorno del suo arrivo a Trigoria per l’inizio del ritiro.

“Gasperini porta entusiasmo e lui ne ha moltissimo. Gian Piero è arrivato a Roma con l’entusiasmo di un ragazzino alla prima esperienza e vuole fare davvero tanto bene”. In ogni caso, nessuno “consiglio a Massara”, ha specificato il dirigente. “Non voglio dare consigli – le sue parole -, perché a volte si fa confusione sul carattere di Gasperini. Lui è un uomo di grande personalità e ciò non va confuso con l’avere un ‘brutto carattere’. La sua forte personalità la trasmette anche alla squadra perché gioca sempre per vincere”.