Franzini rinnova col Bologna e parte in prestito: tutto fatto col Bra – Calciomercato.it

Il portiere classe 2005 ha prolungato col club felsineo fino a giugno 2027

Acquisto importante del Bra, squadra di Serie C (Girone B) in cui è appena approdato l’ex portiere Sorrentino in qualità di Direttore sportivo. A proposito di portieri, il club piemontese ha messo le mani su Davide Franzini del Bologna.

Il classe 2005 di Thiene è considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori prospetti del ruolo. Ieri ha rinnovato col Bologna fino al 2027, mentre oggi si è completato il suo trasferimento al Bra con la formula del prestito. Nella formazione allenata da mister Nisticò avrà modo di giocare con regolarità in un campionato difficile come quello di Serie C.