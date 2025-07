Scambio alla pari con Barella: affare da 160 milioni per l’Inter

Il nuovo allenatore è un grande estimatore del mediano sardo. I nerazzurri ne fanno una valutazione altissima, ma spunta un possibile scambio

Nicolò Barella sembra uno dei pochi punti fermi della nuova Inter. Con il cambio alla guida tecnica da Inzaghi a Chivu si prospetta una vera e propria rivoluzione sul mercato. Anche perché si tratta della prima sessione di trasferimenti sotto la gestione dei nuovi proprietari di Oaktree ed il fondo americano vuole imporre una filosofia diametralmente opposta rispetto alla famiglia Zhang che li ha preceduti.

Rinforzare la rosa per restare competitivi su tutti i fronti, ma non costruendo un instant team basato su calciatori fatti e finiti, bensì su giovani di prospettiva che possano eventualmente essere rivenduti. Insomma un bel cambio di mentalità per gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio, abituati ad andare a caccia di profili a costo zero. In uscita i calciatori ultra trentenni ma non solo, perché una cosa è rimasta invariata: al giusto prezzo nessuno è incedibile.

Nemmeno lo stesso Barella, uno dei leader dello spogliatoio insieme al capitano Lautaro Martinez, e allo zoccolo duro della Nazionale italiana formata da Bastoni e Dimarco. Ovviamente il prezzo è stato fissato ad una cifra molto alta: si parla di almeno 80 milioni di euro, considerato che il centrocampista sardo lo scorso anno ha rinnovato il contratto portando la scadenza al 2029.

Calciomercato, Real Madrid su Barella: proposto un attaccante all’Inter

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘El Gol Digital’, il Real Madrid sarebbe pronto a tornare alla carica per Nicolò Barella. Il nuovo allenatore dei blancos Xabi Alonso sarebbe un suo grande estimatore e lo riterrebbe il centrocampista giusto ‘box to box’ per migliorare la linea mediana. Già Carlo Ancelotti aveva segnalato il suo nome a Florentino Perez, ma il presidente delle Merengues non è mai stato convinto di investire cifre così alte.

Ecco perché, stando a quanto si legge sulla testata giornalistica dedicata ai nerazzurri ‘interlive.it’, il Real Madrid avrebbe intenzione di proporre uno scambio con un calciatore in esubero. Si tratta di Rodrygo, attaccante brasiliano che è di fatto un esubero e che ha una valutazione simile a Barella. Su di lui c’è il Liverpool, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Ad ogni modo, sempre secondo la stessa fonte, all’Inter non interessa il bomber cresciuto nel Santos, che peraltro è dotato di passaporto spagnolo e quindi non andrebbe ad occupare una casella da extracomunitario.