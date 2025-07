LEAP Sport Academy, quando il calciomercato incontra l’intelligenza artificiale: i dettagli dell’evento

Il Calciomercato tra intuito umano e intelligenza artificiale: confronto tra visioni al centro dell’incontro promosso da LEAP Sport Academy

Il mondo del calcio è sempre più influenzato dall’analisi dei dati, ma quale sarà il futuro del calciomercato? Si possono conciliare intuito umano e algoritmi? A queste e ad altre domande proverà a rispondere la tavola rotonda promossa da LEAP Sport Academy in collaborazione con Akeron, in programma venerdì 18 luglio presso Villa Bassotta, a Lucca.

Un modo per dialogare sulle grandi novità della tecnologia, che ogni giorno ci accompagnano nella quotidianità. Anche l’IA è entrata nel mondo del calcio e presto potrebbe farlo a 360 gradi.

Calciomercato e intelligenza artificiale: l’evento per il futuro

L’incontro dal titolo “Il calciomercato: tra intuito umano e intelligenza artificiale” vedrà confrontarsi dirigenti, tecnici e professionisti di primo piano del panorama calcistico italiano e internazionale.

Un’occasione per riflettere sul ruolo sempre più centrale dei dati, ma anche sul valore dell’esperienza, dell’intuizione e della relazione umana nella costruzione di una squadra vincente.

Ne parleranno Federico Cherubini, CEO del Parma, l’allenatore Alessio Dionisi, Carlalberto Ludi, Direttore Sportivo del Como, Pasquale Sensibile, Coordinator Scouting Team del Paris Saint-Germain, Gianfilippo Valentini, Founder di Social Football Summit e Manuel Vellutini, CEO di Akeron.

Ad aprire l’incontro i saluti di Massimo Accornero e Gabriele Nicolella, Founder di LEAP Sport Academy e dello stesso Manuel Vellutini, in qualità di padrone di casa presso la splendida cornice di Villa Bassotta. Al termine della tavola rotonda ci sarà spazio per un momento di dialogo con il pubblico e per la consegna del Premio “Improved by Learning”, promosso da Labor-B e alla sua prima edizione, che verrà consegnato da Andrea Cantini, Business Development Manager di LaborB S.p.A.