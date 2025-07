Lazio, migliaia di tifosi in piazza contro la gestione Lotito | VIDEO CM.IT

I tifosi biancocelesti chiedono un incontro con sindaco e assessore allo sport per sottolineare il dissenso verso una gestione societaria che sta svalutando un patrimonio cittadino

La Lazio scende in piazza. Più precisamente, l’obiettivo è quella del Campidoglio, meta di arrivo del corteo, la manifestazione che nel pomeriggio ha preso il via da largo Corrado Ricci, per risalire su via dei Fori Imperiali e culminare appunto con l’arrivo nel cuore dell’amministrazione capitolina. Al centro ovviamente la gestione del presidente Lotito.

Il leit motiv è “La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere”. Il popolo laziale in particolare chiede anche un incontro con il sindaco Gualtieri e l’assessore Sport e Grandi Eventi Alessandro Onorato per “sottolineare il dissenso verso una gestione societaria che sta svalutando un patrimonio cittadino come la Lazio”.

Un appuntamento che arriva dopo la lunga serie di striscioni fuori Montecitorio e indirizzati anche a Forza Italia, il partito del senatore Lotito.

“È arrivato il momento – recita il comunicato di qualche giorno fa – di sensibilizzare qualsiasi organo politico possibile, chiunque abbia un ruolo istituzionale è chiamato a prendere una posizione di tutela di un patrimonio comune e ad esporsi con la propria voce ed il proprio impegno per ridare a questa città e questa tifoseria una squadra che abbia ambizioni all’altezza del ruolo storico cittadino che rappresenta”.

E poi la sottolineatura importante, ovvero l’indicazione di non portare con sé e ovviamente non utilizzare fumogeni e petardi per non danneggiare né spiegare la città.

⚪️🔵Migliaia di tifosi laziali pronti a partire dai Fori Imperiali per il corteo verso il Campidoglio contro la gestione #Lotito🦅@calciomercatoit #Lazio pic.twitter.com/vUQS0Sadfd — Francesco Iucca (@francescoiucca) July 15, 2025

🦅Continua il corteo dei laziali ai Fori Imperiali tra cori e bandiere⚪️🔵

🚨Intanto una delegazione di 4-5 tifosi è salita nelle stanze del Campidoglio@calciomercatoit #Lazio pic.twitter.com/jJuMtKx3a1 — Francesco Iucca (@francescoiucca) July 15, 2025

Mentre va avanti la campagna abbonamenti, con oltre 22mila tessere già staccate anche un po’ contro le previsioni visto il clima e i problemi sul mercato e di comunicazione della Lazio, l’appuntamento di questa sera era molto atteso nel tifo biancoceleste. Un po’ come quello della scorsa estate a cui avevano partecipato quasi 10mila laziali.