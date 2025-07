Kulusevski torna in Serie A, ecco dove: l’indizio per il via libera

Dalla Premier League al ritorno in Italia, la svolta per l’ex Juventus: ecco le due possibili destinazioni

Ha lasciato un buon ricordo di sé in Serie A, Dejan Kulusevski. Non sorprende, per questo motivo, che periodicamente il nome dello svedese torni nelle cronache di mercato nostrane, accostato a club del nostro campionato. E forse, questa estate potrebbe fornire i giusti presupposti per una nuova avventura italiana.

La sua stagione al Tottenham è stata costellata di alti e bassi, come quella di tutti gli ‘Spurs’ del resto, nobilitata dalla vittoria in Europa League. Alla fine, uno score consono alle sue doti, con 10 gol e 11 assist, che ci ricorda che parliamo di un giocatore comunque di grande valore. Ma dopo alcune stagioni in Inghilterra, potrebbe essere giunto per lui il momento di voltare pagina.

Kulusevski, l’arrivo di Gibbs-White lo ‘caccia’ dal Tottenham: chance per Milan e Napoli

Secondo ‘Football Insider’, il suo addio potrebbe essere propiziato dall’acquisto di Gibbs-White da parte dei londinesi. Il giocatore del Nottingham è una richiesta specifica del nuovo allenatore Thomas Frank

Kulusevski potrebbe essere orientato a pensare, a questo punto, di avere decisamente meno spazio per il futuro e dunque si starebbe guardando intorno. Su di lui, l’interesse di Milan e Napoli. Il giocatore piace parecchio sia ad Allegri che a Conte. Anche se i londinesi, di certo, non lo lascerebbero andare a cuor leggero e potrebbero chiedere una cifra piuttosto elevata per la sua partenza, facendosi forti anche del contratto fino al 2028 ancora in essere. Al momento, siamo ancora nel campo delle supposizioni, ma è un tipo di trattativa che potrebbe prendere più consistenza con il trascorrere delle settimane, entrando in una fase più avanzata del mercato.