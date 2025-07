Juventus, c’è una tegola per Tudor: ancora due mesi di stop

Slitta il rientro in campo: serviranno 6-8 settimane ancora per rivederlo disponibile con la maglia bianconera

La Juventus tornerà ad allenarsi il 24 luglio per iniziare il ritiro e preparare la nuova stagione, mentre il Dg Comolli è impegnato sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor.

Rispetto all’ultimo anno la nota lieta sarà Gleison Bremer, praticamente come un nuovo acquisto per l’allenatore croato. Il roccioso difensore brasiliano è fermo dallo scorso ottobre, dopo il grave infortunio al crociato del ginocchio che lo tiene ormai ai box da diversi mesi.

L’ex centrale del Torino è però sulla via del recupero ed è stato aggregato alla spedizione bianconera nel Mondiale per Club negli Stati Uniti. Bremer non è stato utilizzato da Tudor, tornandosi ad allenare però con il resto del gruppo per completare così la fase di recupero.

La Juve ritrova Bremer ma non Cabal: i tempi di recupero del colombiano

Bremer è pronto per tornare abile e arruolabile in campo nello scacchiere di Tudor, con l’obiettivo del tecnico e dello staff medico di averlo nelle migliori condizioni possibili per l’esordio in campionato del 24 agosto contro il Parma.

Praticamente come un rinforzo (e che rinforzo) per la Juventus, che nell’ultima stagione ha sofferto e non poco l’assenza prolungata del proprio totem difensivo. Tempi più lunghi invece per Juan Cabal, anche lui operato a fine novembre per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il jolly difensivo colombiano sta completando la riabilitazione e non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo.

Per l’ex Verona si dovrà pazientare ancora un po’ di tempo, dalle 6 alle 8 settimane in più rispetto al rientro sul terreno di gioco di Bremer. Dall’ambiente juventino non filtrano comunque particolari preoccupazioni per Cabal, che in sostanza sta rispettando i normali tempi ‘tecnici’ di recupero da un infortunio complesso come la rottura del crociato del ginocchio.