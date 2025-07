Juve, occasione improvvisa in difesa: già presentata l’offerta ufficiale

I bianconeri potrebbero tornare su una vecchia conoscenza del calcio italiano, un top player in uscita dal suo club a una cifra favorevole

La Juventus spera di definire presto le situazioni più spinose di questo mercato dopo l’ingaggio di Jonathan David a parametro zero. E queste sono due, una in entrata e una in uscita. I discorsi per il ritorno di Kolo Muani vanno avanti, ma bisogna ancora trovare l’accordo con il PSG e non è semplice, anche se ad ora i bianconeri non hanno grandi concorrenti e hanno la volontà del calciatore dalla loro parte. Ma il prezzo relativamente basso può ingolosire tanti.

Così come la Juve spera che accada nella direzione opposta per Dusan Vlahovic, che piace in Premier League e al Milan ma la situazione contrattuale non favorisce il club. Il serbo, in caso di mancato accordo sull’eventuale buonuscita o di offerte ritenute non all’altezza, potrebbe anche decidere di percorrere fino in fondo la via della permanenza forzata con addio a zero tra un anno. La situazione è senza dubbio complicata e ostacola in parte il mercato in entrata della Juventus, che deve rinforzarsi in attacco. Ad esempio con Jadon Sancho, a cui si sta avvicinando.

Ma le valutazioni sono in corso anche su altri reparti, come ad esempio la difesa. Molto dipenderà anche da eventuali movimenti in uscita, come quella di Alberto Costa allo Sporting che costringerebbe a tornare su un esterno. E anche Weah. Oppure da eventuali occasioni per il centro, da affiancare ai vari Bremer, Kelly, Kalulu e Cabal: alcuni possono essere impiegati anche da terzini, altri vanno verificati al rientro dopo un lungo infortunio. Non è escluso che si vada a caccia di qualche certezza, magari appunto a buon mercato come una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Kim Min-Jae può lasciare il Bayern Monaco: ci pensa anche la Juve

Il nome in questo caso è quello di Kim Min-Jae, campione d’Italia con il Napoli nel 2023. Il difensore coreano si è trasferito al Bayern Monaco che ha pagato la clausola rescissoria da oltre 50 milioni di euro, ma la sua avventura in Germania non è andata benissimo. Il classe ’96 ha trovato spazio, ma è stato un tirolare fisso e inamovibile, mettendo insieme 52 presenze complessive in campionato. Ma in generale le sue prestazioni non sono state particolarmente convincenti. E al Mondiale per Club non ha giocato neanche un minuto.

Per questo, come conferma il portale tedesco ‘tz’ il Bayern Monaco è aperto a una eventuale cessione, ascolterà le offerte che arriveranno ed è disposto a privarsene anche a una cifra non elevatissima. Considerando gli oltre 50 milioni pagati due anni, si parla di 30-35 milioni di euro che potrebbero bastare per farlo andare via. Numeri interessanti che hanno attirato soprattutto il Galatasaray che, secondo il portale turco ‘Aksam’ avrebbe presentato un’offerta ufficiale per il prestito. Non chiara ancora la risposta dei bavaresi, anche se è facile pensare che preferiscano una cessione definitiva.

In ogni caso, sul giocatore ci sarebbero in questo senso anche gli occhi della Juventus che sta monitorando la situazione. Il profilo di Kim Min-Jae sarebbe perfetto, formerebbe una coppia pazzesca con Bremer e proprio in attesa del ritorno al top del brasiliano sarebbe la garanzia di solidità che serve a Tudor per partire alla grande. Con l’eventuale cessione di Vlahovic e di altri esuberi, i bianconeri avrebbero anche la liquidità per un eventuale assalto. A cifre non proibititive, senza escludere comunque altre formule favorevoli. Tra le altre società potenzialmente interessate Barcellona, Fenerbahce, Newcastle e Chelsea.