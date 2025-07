Juve disperata per Vlahovic: “Incontro col Milan per la cessione” – Calciomercato.it

I bianconeri vogliono disfarsi a tutti i costi del centravanti serbo, in scadenza nel 2026

Vlahovic è un problema enorme per la Juve. Non a caso i bianconeri sono pressoché pronti a tutto pur di risolverlo, ovvero di liberarsene una volta e per sempre. E con tutto il riferimento è alla possibilità, concreta, di una risoluzione del contratto in scadenza nel 2026.

Ovviamente con annessa buonuscita, non tassata e che permetterebbe al club di Exor di risparmiare qualcosina rispetto a una permanenza per un’altra stagione.

Trattare col serbo e il suo agente non è facile. Il sospetto è che entrambi puntino ad andare via da Torino proprio tra un anno, quindi a costo zero.

Vediamo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane se non nei giorni a venire, certo è che la mancata partenza del classe 2000 impedisce a Comolli e soci di andare all’assalto di un nuovo centravanti. O forse anche ‘solo’ di riprendersi Kolo Muani.

Se andasse via subito, cioè se si giungesse a un accordo per la risoluzione contrattuale, Vlahovic potrebbe trovare posto in un’altra big di Serie A.

Più che all’Inter, davanti al completo, il pensiero va sempre al Milan ancora a caccia di un altro attaccante, anche se Tare e Allegri vorrebbero una prima punta alla Boniface.

Vlahovic a zero, però, rappresenterebbe un’occasione importante da non lasciarsi sfuggire. Incassando alcuni milioni come buonuscita, l’ex Fiorentina potrebbe dire sì a un contratto da 5/6 milioni a stagione che è nelle potenzialità del club di Red Bird.

Il ‘colpo’ Vlahovic ingolosisce non pochi tifosi rossoneri, oltre ad essere ‘caldeggiato’ da diversi juventini.

Uno di loro, sotto al post del club in cui si ufficializza (con tanto di foto) l’arrivo di Modesto in qualità di direttore tecnico, scrive testualmente rivolgendosi allo stesso Modesto: “Adesso parti per Manchester e portaci Sancho, poi vai a Milano e incontra i dirigenti del Milan per la cessione di Vlahovic“.

Vlahovic è roba da metà agosto, prima è difficilissimo. — Salvatore Cristofaro (@Salvato00936762) July 15, 2025

Vlahovic secondo me già impostato come discorso. Vice Leao sarà uno sconosciuto. — Manuel (@manumy61) July 15, 2025

No però sono punte simili, Allegri vuole un 9 alla Giroud/Lukaku ke faccia lavoro sporco spalle alla porta. BONIFACE? Per me Vlahovic arriva se parte Gymenez — Francesco (@Frances46510198) July 15, 2025

Adesso parti a Manchester e portaci sancho e poi a Milano incontro con dirigenti Milan x cessione vlahovic — Gianfranco Trovato (@GianfrancoTrov) July 15, 2025

Bisogna raccontarle per bene le cose,Embolo è stato proposto da intermediari,il Milan lo tiene li come soluzione a buon prezzo in caso saltassero i primi obbiettivi tra cui Vlahovic — Giuse Bondi 87′ (@87Bondi88238) July 15, 2025

Vlahovic mi va più che bene Una società seria con 200 sacchi di patrimonio netto e dopo un ottavo posto ne aveva già preso almeno 1 — THE ONE AND ONLY Mr. Niceday (@GiovaneMbappe) July 15, 2025

Vlahovic, Milan o Premier: Juve rassegnata

Ad oggi Vlahovic non è il preferito del Milan per l’attacco, ma potrebbe diventarlo se altre piste – Boniface in testa – non dovessero prendere quota per ragioni prettamente economiche. Per Vlahovic resiste pure l’ipotesi Premier, dove col passare delle settimane potrebbero spuntare nuove soluzioni. La Juve si è ormai rassegnata a perderlo a zero, adesso o tra un anno.