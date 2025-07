Il ‘caso’ Calhanoglu è ancora aperto, annuncio UFFICIALE di Marotta | VIDEO CM.IT

Il Presidente dell’Inter fuori la Lega Calcio ha risposto anche su Leoni, obiettivo numero uno per las difesa. Le sue parole raccolte dall’inviato di Calciomercato.it

Marotta è stato intercettato all’uscita della Lega Calcio. Il Presidente dell’Inter si è fermato alcuni secondi rispondendo alle domande dei cronisi presenti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it Giorgio Musso.

“Se sono fiducioso per il futuro? Certo, siamo l’Inter e bisogna sempre guardare al futuro con ottimismo. Sono sempre fiducioso”.

Marotta: “Calhanoglu? Tornerà a breve perché convocato per il ritiro”

Per quanto riguarda il ‘caso’ Calhanoglu (il Galatasaray è ancora su di lui), Marotta ha detto che “è un nostro giocatore a tutti gli effetti. A breve tornerà perché è convocato per il ritiro“.

A proposito di mercato, il Presidente dell’Inter non si è sbilanciato più di tanto su Leoni: “Se c’è fiducia sul suo arrivo? È un bravo talento ma è del Parma, non è nostro”.

In uscita c’è Valentin Carboni, direzione Genoa in prestito con premio di valorizzazione da parte dell’Inter: “È la squadra giusta per farlo crescere con un bravo allenatore come Vieira“.

Lascerà l’Inter anche Sebastiano Esposito: “Tante squadre su di lui? Vediamo, è ancora presto”.