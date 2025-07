Cristiano Ronaldo torna in Serie A: ci sono già le cifre

Dall’Al Nassr di nuovo in Italia, svolta clamorosa per CR7: i dettagli di una pista sorprendente che accende all’improvviso la sessione di trattative

40 anni e oltre, e non sentirli. Cristiano Ronaldo vuole continuare a giocare e a divertirsi, sentendosi ancora competitivo. E in effetti, la sua classe non subisce l’impatto dell’anagrafe, che sia con la maglia dell’Al Nassr o della nazionale portoghese.

Un esempio di professionalità e longevità calcistica che lascia il segno. Al punto che si era ipotizzato di vederlo in campo al Mondiale per Club con contratto a gettone per qualcuna delle società coinvolte, idea che poi non si è concretizzata. Ma non mancano, ancora adesso, i club che sognano di avere tra le proprie fila CR7. Per un ritorno di immagine, certamente, ma anche per valutazioni strettamente tecniche. Almeno a certi livelli, è ancora in grado di fare la differenza, eccome. E infatti c’è chi clamorosamente ci sta pensando in Serie A.

Il Como pensa a Cristiano Ronaldo: affare possibile secondo i bookmakers, le quote

Tra i club più attivi dell’attuale finestra di mercato, figura il Como, che ha già investito qualcosa come 110 milioni di euro. La proprietà lariana ha idee chiare e i mezzi per perseguirle. Dopo una brillante salvezza, i lombardi punteranno con decisione all’Europa. E potrebbero addirittura farlo con un bomber del calibro di CR7 tra le proprie fila.

Non solo una suggestione, ma forse qualcosa di più. I bookmakers iniziano a dare credito a questa eventualità e le quote si stanno abbassando. L’acquisto del portoghese da parte del Como è bancato a 12 volte la posta su Sisal e a 15 volte la posta su Snai. Non è detto, dunque, che nei prossimi giorni non possano esserci delle novità sostanziali in tal senso. Fabregas attende e con lui tutti i tifosi del Como, per un affare in grado di far sognare per davvero.